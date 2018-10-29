Раскрыта причина странного вида Пугачевой на похоронах

Сегодня, 29 октября, в театре "Ленком" проходила церемония прощания с актером Николаем Караченцовым. Среди тех, кто пришел поклониться артисту, была певица Алла Пугачева. Внешний вид Примадонны вызвал жаркие споры в Сети.



Артистка была облачена в сиреневое пальто, прозрачную черную блузу и огромную шляпу. Алла Борисовна положила цветы к гробу, подошла к вдове Людмиле Поргиной и быстро удалилась.

Уже через несколько часов снимки с прощания появились в Сети. Примечательно, что внешний вид Примадонны вызвал жаркие споры среди интернет-обывателей.

Кто-то отметил, что Пугачева выбрала странный наряд, который не уместен на подобного рода мероприятиях. Мол, Алла Борисовна, которая в обычной жизни часто прячет фигуру за черными платьями, именно к гробу Караченцова пришла в ярком пальто.

"Обычно в черном ходит, а на похороны решила приодеться, будто для нее это радостное событие , капец (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "У Пугачевой давно потерян стыд, на все увеселительные мероприятия ходит в черном одеянии, а здесь нарядилась! Что за кощунство, совсем с головой не дружит или деменция началась?", "Да,точно ДЕМЕНЦИЯ !!!!!!!!!!!!!!! У НЕЕ ОТ ВОДКИ,КОТОРУЮ ОНА ХЛЕСТАЛА КАК ВОДУ МНОГО ЛЕТ,МОЗГИ ВЫСОХЛИ,ЭТО ФАКТ ,ТАК СЧИТАЮТ МЕДИКИ....КОГДА ЧЕЛОВЕК УПОТРЕБЛЯЕТ МНОГО И ЧАСТО,КЛЕТКИ ГОДОВН.МОЗГА ПРОСТО ПОГИБАЮТ И НЕ ВОСТАНАВЛИВАЮТСЯ😲", – не стеснялись в выражениях высказывались недруги Аллы Борисовны.

Отметим, что были и те, кто встал на защиту Пугачевой. Поклонники отмечали, что ничего крамольного их любимица не сделала, и не надо раздувать скандал на пустом месте.

"Пугачева была одета нормально, и нет права вам ее обсуждать!", "Товарищи комментаторы! Как вам не стыдно осуждать. Давайте сейчас будем обсуждать кто в чем пришел. Какая разница. Нормальное пальто", "Согласна с тем, что на похоронах в глубоком трауре должны быть только близкие. У остальных просто приличная одежда. Пугачева вполне прилично, сдержанно одета. Она не родственница. Чего пристали к женщине. Несете бредятину какую то", – отмечали почитатели Примадонны.