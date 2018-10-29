Раскрыта причина странного вида Пугачевой на похоронах

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Прощание с Караченцовым Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Праздник с Пугачевой закончился скандалом
Вскрылось грязное прошлое Барановской и Аршавина
Не говорит и не двигается: внезапный инсульт перечеркнул планы Волочковой
Меган Маркл затмила ожидающую еще одного младенца Кейт Миддлтон
Несостоявшийся жених раскрыл интимную тайну Ольги Бузовой
партнеры
Понедельник 29 октября
Лента новостей
21:22
Юная итальянка продает девственность за четыре миллиона долларов
21:08
Эксперт: Стрельба в парламенте ЦАР была "эмоциональной разрядкой"
20:46
В Башкирии седовласый извращенец напугал школьницу
20:38
Пошедшего на убийство за 3,5 рубля мужчину поймали спустя 32 года
20:17
На дороге в Удмуртии погиб пешеход
20:11
В Татарстане поймали выбросившую ребенка на помойку мать
19:52
Пропавшего на Урале подростка нашли мертвым в реке
19:36
74-летнюю жительницу Тюмени два месяца держат в СИЗО за угрозы следователю
19:23
Молодой водитель сбил пешеходов на обочине под Омском
19:08
Найден принципиально новый метод лечения рака
18:43
Две фуры устроили смертельную аварию под Нижним Новгородом
18:32
Яд или бомба: Максакова испугалась опасного подарка на сцене
18:30
Любовный гороскоп на ноябрь 2018 года
18:25
В музее Ростова произошло задымление
18:16
Киев атаковал Донбасс боевым дроном
17:59
Меркель получила удар после неожиданного ухода
17:58
Наживающийся на разводе Петросян покидает Россию
17:54
Горан Брегович и свадебно-похоронный оркестр выступят в Доме музыки
17:47
Эмир Кустурица вновь приезжает в Москву
17:47
Караченцова похоронили рядом с Голуб
17:41
Квартет IL DIVO даст акустический концерт в Москве
17:23
Завравшуюся Мазур разоблачили на "Пусть говорят"
17:19
Как отметить День народного единства в Москве
17:14
Global Woman Forum пройдет в Москве
17:12
На Украине озвучили план возвращения Крыма
17:10
Звезду "Дома-2" экстренно госпитализировали
17:08
KIA объявляет комплектации и цены обновленного кроссовера Sportage
17:02
В Москве прошел лучший международный турнир года по бальным танцам
16:54
Кто поможет вкладчикам "Югры"
16:45
Малахов крупно подставил Первый канал и сбежал
16:28
Варнава напугала поклонников болезненной худобой
16:15
Ученые нашли лекарство от смертельной болезни
16:04
В Москве памятники покраснели из-за опасного недуга
16:03
Азиза с неутешительным диагнозом передвигается в инвалидной коляске
16:02
Заявившая об уходе Меркель спровоцировала панику
16:01
"Лишней земли нет": Хворостовского втянули в мерзкий скандал
15:48
Спасший мужчину с собачкой из ледяной воды герой попал на видео
15:40
Шикарная Захарова показала сногсшибательный подарок
15:37
Билан задумался о творчестве в туалете
15:27
Известная актриса умерла в Москве после тяжелой болезни
15:13
Цымбалюк-Романовская в свадебном платье показала короткие голые ноги
15:13
Бросившего детей Жукова избили в гостях у Шепелева
14:59
Полуголый футболист оконфузился во время прямого эфира
14:54
Объявлено о новом расколе "Уральских пельменей"
14:40
Караченцов перед смертью запретил Поргиной рыдать на похоронах
14:38
Под Москвой столкнулись автовоз и самосвал
14:26
"Кобзону привет!": украинцы испортили прощание с Караченцовым
14:10
Дочь Николаева обратилась к Королевой: С Архипом могу посидеть
14:03
В Башкирии в массовом ДТП пострадали 8 человек
13:45
Обожающая экстремальный секс Кошкина проболталась о связи с кассиром
13:36
Меркель объявила об уходе после скандала с Путиным
13:36
Бузова жестоко наказала навязчивого жениха
13:33
Петербуржец ограбил магазин косметики ради бигуди
13:17
"Шишка вылезла": появились подробности загадочной смерти известного певца
13:02
Певцов на похоронах заговорил о грехах Караченцова
12:59
В Кубани присяжная влюбилась в обвиняемого и угодила под суд
12:49
Гагарина резко сменила имидж и спела в метро (видео)
12:47
71-летняя Татьяна Васильева перестала есть и поставила на всем крест
12:45
Трамп ударил в грязь лицом при входе в самолет
12:36
Избитый десантником журналист НТВ покончил с собой
12:29
В Москве загорелось здание ЗИЛа
12:28
Как Москва развивает спортивную инфраструктуру
12:20
Кокетливая Пугачева произвела фурор у гроба Караченцова
12:13
"Специально выращивал": Максим Галкин показал большой живот
12:10
Жуткое нападение львицы на ребенка попало на видео
12:08
Микрокредиты будут выдавать под 365% годовых
11:56
Жена Кержакова сообщила печальные вести о сыне: Он почти не говорит
11:49
Инвесторы активно строят социальные объекты в Москве
11:43
Где обедать до конца октября
11:35
Заплаканные россияне проводили Караченцова в последний путь
11:33
"Пришлось признаться, что скотина": Рыбин и Сенчукова решились на аборт
11:25
Звезда телешоу "Дом-2" госпитализирована после зверского избиения
11:10
Вскрылись грязные подробности сделки с квартирой Максаковой
11:03
США направили авиацию к Крымскому мосту
10:52
Вениамин Голубицкий: Успешность девелопера зависит от работы с брендом
10:40
Маркл прижалась к полуголому лысому мужику на глазах у принца Гарри
10:36
Москвичей предупредили об опасности на дорогах
10:27
Стартует новый сезон сериала "Ольга"
10:22
Астрологический прогноз с 29 октября по 4 ноября
10:20
В Кузбассе более 130 горняков эвакуировали из шахты
10:03
Российские продукты решили облучать радиацией
09:51
Улыбающаяся вдова сделала заявление у гроба Караченцова
09:43
Интимные фото и видео Мамаева с женой "слили" в Сеть
09:12
Трусы съехали: Волочкова сверкнула интимным местом
08:58
Медведева "озверела" из-за происков старого гея
08:53
Меркель крепко досталось за дружбу с Путиным
08:42
"Теперь урод": лицо звезды "Дома-2" перекосило после уколов
08:17
188 человек на борту: пассажирский Boeing рухнул после взлета
08:14
В Москве прощание с Караченцовым вызвало переполох
07:56
Queen Best Hits: единственный концерт в Москве
19:59
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 28 октября 2018 года
18:48
"Пропуск в ад": унижающему людей Первому каналу вынесли приговор
18:02
Затравленная после смерти Караченцова Поргина внезапно нашла спасение
17:36
Погибли дети: в Удмуртии произошла смертоносная авария
16:48
43-летняя модель с накачанными мышцами разделась и произвела фурор
16:04
Жена Кержакова подло обошлась с доверчивой Собчак
15:22
Роскошная Утяшева с глубоким вырезом возбудила россиян
14:45
Меньшову жестко приложили за оскорбление безутешной Поргиной
14:12
Известный телеведущий скончался от рака
13:30
Неожиданный поворот в деле о пропавшей без вести звезде "Дома-2"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Затравленная после смерти Караченцова Поргина внезапно нашла спасение
Кокетливая Пугачева произвела фурор у гроба Караченцова
Цымбалюк-Романовская в свадебном платье показала короткие голые ноги
"Кобзону привет!": украинцы испортили прощание с Караченцовым
"Пропуск в ад": унижающему людей Первому каналу вынесли приговор
Cкандальные подробности завещания Николая Караченцова
Шоу-бизнес

Раскрыта причина странного вида Пугачевой на похоронах

Алла Пугачева. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
 Сегодня, 29 октября, в театре "Ленком" проходила церемония прощания с актером Николаем Караченцовым. Среди тех, кто пришел поклониться артисту, была певица Алла Пугачева. Внешний вид Примадонны вызвал жаркие споры в Сети. 
прочитано 17402 раза

Артистка была облачена в сиреневое пальто, прозрачную черную блузу и огромную шляпу. Алла Борисовна положила цветы к гробу, подошла к вдове Людмиле Поргиной и быстро удалилась.

ПО ТЕМЕ

Кокетливая Пугачева произвела фурор у гроба Караченцова

Раздавленная горем Пугачева резко осунулась

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Уже через несколько часов снимки с прощания появились в Сети. Примечательно, что внешний вид Примадонны вызвал жаркие споры среди интернет-обывателей.

Кто-то отметил, что Пугачева выбрала странный наряд, который не уместен на подобного рода мероприятиях. Мол, Алла Борисовна, которая в обычной жизни часто прячет фигуру за черными платьями, именно к гробу Караченцова пришла в ярком пальто.

"Обычно в черном ходит, а на похороны решила приодеться, будто для нее это радостное событие , капец (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "У Пугачевой давно потерян стыд, на все увеселительные мероприятия ходит в черном одеянии, а здесь нарядилась! Что за кощунство, совсем с головой не дружит или деменция началась?",  "Да,точно ДЕМЕНЦИЯ !!!!!!!!!!!!!!! У НЕЕ ОТ ВОДКИ,КОТОРУЮ ОНА ХЛЕСТАЛА КАК ВОДУ МНОГО ЛЕТ,МОЗГИ ВЫСОХЛИ,ЭТО ФАКТ ,ТАК СЧИТАЮТ МЕДИКИ....КОГДА ЧЕЛОВЕК УПОТРЕБЛЯЕТ МНОГО И ЧАСТО,КЛЕТКИ ГОДОВН.МОЗГА ПРОСТО ПОГИБАЮТ И НЕ ВОСТАНАВЛИВАЮТСЯ😲", – не стеснялись в выражениях высказывались недруги Аллы Борисовны.

Алла Пугачева. Фото: Дни.ру/Феликс Грозданов

Отметим, что были и те, кто встал на защиту Пугачевой. Поклонники отмечали, что ничего крамольного их любимица не сделала, и не надо раздувать скандал на пустом месте.

"Пугачева была одета нормально, и нет права вам ее обсуждать!", "Товарищи комментаторы! Как вам не стыдно осуждать. Давайте сейчас будем обсуждать кто в чем пришел. Какая разница. Нормальное пальто", "Согласна с тем, что на похоронах в глубоком трауре должны быть только близкие. У остальных просто приличная одежда. Пугачева вполне прилично, сдержанно одета. Она не родственница. Чего пристали к женщине. Несете бредятину какую то", – отмечали почитатели Примадонны.  

Автор: Руслана Алексеева29 октября 2018, 21:29
ФОТОРЕПОРТАЖ

Каким запомнился Николай Караченцов

567

комментарии

Политика

Путин публично унизил напуганного Порошенко
Меркель получила удар после неожиданного ухода
На Украине озвучили план возвращения Крыма
Страшные тайны: кто хотел убить Анатолия Чубайса

Шоу-бизнес

Пригожин шокирован трагической гибелью автора хитов Орбакайте
Дана Борисова показала откровенные фото
Раскрыта причина странного вида Пугачевой на похоронах
Желчная Анита Цой показала свои изумруды

Проишествия

188 человек на борту: пассажирский Boeing рухнул после взлета
В доме Хиллари и Билла Клинтон обнаружена бомба
"Пьяницы прыгали": покалеченных в римском метро россиян сделали виноватыми
"Истекали кровью полчаса": в Риме наплевали на покалеченных в метро россиян

Lifestyle

Стартует новый сезон сериала "Ольга"
Петросян, поющий медведь и надувная утка: "Би-2" порвали "Олимпийский"
Отмучился: трагическая судьба Николая Караченцова
Знаменитый артист умер перед выступлением в Москве
Шоу-бизнес

В Москве прощание с Караченцовым вызвало переполох

Введены ограничения для автотранспорта
Шоу-бизнес

Раскрыта причина странного вида Пугачевой на похоронах

Одежда Примадонны вызвала жаркие споры
Шоу-бизнес

Певцов на похоронах заговорил о грехах Караченцова

Улыбке вдовы нашлось объяснение

Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская в свадебном платье показала короткие голые ноги

Роскошная пианистка потрясла нарядом

Гороскоп

Пропавшая Лобода больше года сражалась со страшной болезнью
Любовный гороскоп на ноябрь 2018 года
Астрологический прогноз с 29 октября по 4 ноября
Совет на выходные

Фоторепортажи

Заплаканные россияне проводили Караченцова в последний путь
43-летняя модель с накачанными мышцами разделась и произвела фурор
Эротические фото изгнанной из "Дома-2" красотки
Каким запомнился Николай Караченцов

Спорт

Полуголый футболист оконфузился во время прямого эфира
Медведева "озверела" из-за происков старого гея
Туктамышева унизила надменную Медведеву
Поклонники пришли в восторг от толстой Погребняк

Регионы

Жуткое нападение львицы на ребенка попало на видео
Атака украинцев на Крымский мост провалилась
Сжег и закопал: рассекречен тайник керченского стрелка
Месть за травлю: над керченским стрелком жестоко издевались
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru