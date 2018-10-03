Не краше Фантомаса: молодящаяся Андреева обескуражила снятой с лица маской

Ведущая Первого канала показала себя без глянца. Оказалось, что секрет ее вечной молодости – не холод, голод и крем "Ромашка", как многим кажется.

Екатерина Андреева дико не любит, когда пишут про ее возраст. "С Андреевой случилась настоящая истерика, когда в интернете стали писать, будто ей 56 лет, – рассказал Dni.Ru близкий друг легендарной ведущей "Времени". – Она была взбешена. Ходила и кричала, что намного моложе и может хоть сейчас показать паспорт. Я не знаю, сколько ей на самом деле, может, действительно моложе на пару лет. Но ее дочери скоро стукнет 36, так что вряд ли самой Андреевой даже 50".

Чтобы казаться свежей и юной не только по документам, но и в жизни, Андреева регулярно наведывается к косметологу. На своей странице в социальной сети Instagram она опубликовала видео, как ей делают маску. "Если бы пират Сильвер попал к современным косметологам, он не был бы таким смелым и, возможно, часть сокровищ им бы отдал, чтоб лучше выглядеть и пиратке своей нравиться, – написала Екатерина. – А косметологи ему глазки бы как замазали, рот бы как заклеили, в щеки массажными движениями как "вцепились" бы, и, я почти уверена, что просоленный морской волк закричал: "Полундра, всех берем на абордаж!"

"А мы, девушки 21 века, что? – продолжает Андреева. – Все это терпим, еще и рады, что пожирней и погуще масочку положат. Вы знаете, я люблю все самое передовое, натуральное, нетравматичное", – заверила теледива. "Не краше фантомаса", "Теперь мы знаем все ваши тайны", – отмечают обескураженные увиденным поклонники Андреевой.

Как писали ранее Dni.Ru, в Москве долго ходили слухи о том, что некоторые известные дивы при помощи Елены Батуриной, жены бывшего мэра столицы Юрия Лужкова, выправили себе новые метрики. Среди прочих помолодевшими по документам считаются Лера Кудрявцева, Эвелина Хромченко, Маша Распутина и Екатерина Андреева.