20-летний любовник Штурм вымогал деньги у ее сына

Наталья Штурм стала героиней программы "На самом деле" Первого канала. Певица решила проверить молодого возлюбленного на детекторе лжи.

Сейчас у Натальи непростой период. Недавно бывший муж Игорь Павлов подал на нее в суд. Мужчина требует единоличной опеки над их общим 14-летним Арсением.

Параллельно у 52–летней знаменитости завязались отношения с 20-летним Данилом Никитиным, с которым она познакомилась в соцсетях. До недавнего времени молодой человек проживал в квартире Штурм и даже участвовал в воспитании ее сына. Никитин даже хотел взять артистку в жены, но та отказалась.

По словам Натальи, Данил появился в ее жизни при очень странных обстоятельствах – именно в тот момент, когда на нее пошел войной бывший супруг. Артистка полагает, что это может быть спланированная провокация от Павлова. Мол, Игорь подослал к ней молодого мужчину, чтобы собрать компромат для суда.

Далее в студии появился возлюбленный певицы. Он поклялся, что искренне влюблен в звезду. Молодого человека не смущает, что его избранница старше его мамы на десять лет. Он рассказал, что приехал в столицу из Омска, а уже через две недели стал жить у артистки.

Данил сообщил присутствующим, что нашел общий язык с сыном Штурм. "Он для меня как брат. Я его стараюсь воспитывать, так как он рос без отца, а у матери появляется только на выходных. Мы с ним никогда не ругаемся. Возможно, что я на него только голос повышал, и все. Мы с ним даже делим обязанности по дому", – заявил Никитин. Также молодой любовник певицы признался, что брал деньги у Арсения, но всегда отдавал их.

После Никитин прошел проверку на полиграфе. В результате выяснилось, что 20-летний юноша не любит Штурм. Он встречался с ней из-за корыстных побуждений. Далее стало известно, что Данил брал деньги артистки без разрешения и тратил на свои нужды.

Водитель сына Штурм – Александр Фомин также приехал на съемочную площадку. Мужчина рассказал, что Никитин поднимал на мальчика руку и отбирал у него деньги. Однако это оказалось неправдой. Данил лишь замахивался на наследника певицы.

Ведущий Дмитрий Шепелев пригласил в студию некую Кристину Огневу. Девушка оказалась возлюбленной Никитина. "Мы вместе приехали из Омска. Я к папе приехала, а он снимал квартиру с друзьями", – поведала она присутствующим. В ответ Данил сообщил, что Кристина для него уже в прошлом, сейчас он влюблен в Наталью.

В конце программы эксперты выяснили, что молодой любовник действительно собирал компромат на Штурм, но делал он это не для мужа артистки. Мужчина в будущем планировал получить за информацию деньги. Примечательно, что вскрывшаяся правда Наталью совсем не удивила.