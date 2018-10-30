"Видео из дурдома": Волочкова удивила поклонников странной пробежкой

Российская балерина Анастасия Волочкова обрадовалась первому снегу. Ролик, в котором звезда бегает по снежным дорожкам перед домом, появился на ее официальной странице в Instagram.

Волочкова показала подписчикам свое новое пальто и провела небольшую экскурсию по загородному дому. Она пожелала поклонникам быть добрыми и радоваться жизни. "С первым снегом!!! Как здорово, когда в холоде согреваешься любовью любимых и теплом пальтишка... Радуйтесь и берегите друг друга! И согревайте!" – написала Анастасия.

Однако интернет-пользователи не послушали совета и обрушились на нее с критикой. Многие посчитали восторг балерины наигранным и даже заявили, что ей не место среди психически здоровых людей: "У меня ощущение, что я видео из дурдома посмотрела", "Бегать ей пора по дворику дурки и катать снежки с другими пациентами, страдающими раздвоением личности", "А вы уверены, что она психически здорова?", "Выглядит фальшиво эта радость".

Кроме недовольных комментаторов, нашлись и те, кому ролик понравился: "Молодец, Анастасия!", "У Вас очень приятный голос!", "Какой красивый дворик!", "Вот такая добрая Настя мне нравится. Без роскоши и понтов. Придираться тут не к чему. Оставайтесь всегда такой простой и доброй!"

Недавно Волочкова опубликовала откровенные снимки из бани и ледяной купели, где прикрыла обнаженное тело зеленым веником. Подписчики назвали такие фотографии недопустимыми и напомнили балерине о ее испорченной репутации.