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"Видео из дурдома": Волочкова удивила поклонников странной пробежкой

Анастасия Волочкова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Российская балерина Анастасия Волочкова обрадовалась первому снегу. Ролик, в котором звезда бегает по снежным дорожкам перед домом, появился на ее официальной странице в Instagram.

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Волочкова показала подписчикам свое новое пальто и провела небольшую экскурсию по загородному дому. Она пожелала поклонникам быть добрыми и радоваться жизни. "С первым снегом!!! Как здорово, когда в холоде согреваешься любовью любимых и теплом пальтишка... Радуйтесь и берегите друг друга! И согревайте!" – написала Анастасия.

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Сюжеты Звездный Инстаграм

Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Однако интернет-пользователи не послушали совета и обрушились на нее с критикой. Многие посчитали восторг балерины наигранным и даже заявили, что ей не место среди психически здоровых людей: "У меня ощущение, что я видео из дурдома посмотрела", "Бегать ей пора по дворику дурки и катать снежки с другими пациентами, страдающими раздвоением личности", "А вы уверены, что она психически здорова?", "Выглядит фальшиво эта радость".

Кроме недовольных комментаторов, нашлись и те, кому ролик понравился: "Молодец, Анастасия!", "У Вас очень приятный голос!", "Какой красивый дворик!", "Вот такая добрая Настя мне нравится. Без роскоши и понтов. Придираться тут не к чему. Оставайтесь всегда такой простой и доброй!"

Недавно Волочкова опубликовала откровенные снимки из бани и ледяной купели, где прикрыла обнаженное тело зеленым веником. Подписчики назвали такие фотографии недопустимыми и напомнили балерине о ее испорченной репутации. 

Автор: Полина Крылова30 октября 2018, 11:56
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