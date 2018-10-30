Лицом о дверь: ужасная драка на шоу "Дом-2" вызвала оторопь

Ольга Сударкина на телестройке меньше месяца, однако уже успела нажить врагов. Девушка пытается увести Евгения Ромашова у Ксении Пироговской. Зрители шоу "Дом-2" не ожидали такого поворота событий.



Ксения и Евгений стали парой относительно недавно. Пока к их роману никто не относится серьезно. Поговаривают, что Пироговская ждет, когда из-за периметра на проект приедет ее молодой человек. Якобы девушка зацепилась за Ромашова, чтобы не вылететь из шоу "Дом-2" раньше времени.

В искренность чувств Евгения также верится с трудом. Парень позволяет себе вольности по отношению к другим девушкам – не стесняясь избранницы, флиртует с другими участниками телестройки. Особо он выделяет новенькую одиночку Ольгу Сударкину, что и приводит к частым конфликтам в паре.

Ольга пытается получить от этой ситуации максимальную выгоду: став частью любовного треугольника, она сможет задержаться на проекте. Однако последняя выходка Сударкиной вышла из-под контроля. Участница пришла в комнату парочки и пригласила влюбленных на представление.

"Я принесла вам билеты. У нас появился на острове театр абсурда с драмой "Истерия на дне". В главных ролях Ксюша Пироговская и Евгений Ромашов", – язвительно произнесла Ольга.

Ксения попыталась вытолкать соперницу за дверь. А дальше, как в сказке, полетели клочки по закоулочкам. Девушки вцепились друг другу в волосы и повалились на пол. Ромашов попытался помочь возлюбленной вырваться из цепких рук Ольги. Он всем своим весом прижал Сударкину и принялся давить ей руками на лицо и горло.

Соперница Пироговской поняла, что дело принимает серьезный оборот, и попросила отпустить. Евгений поднял еле живую девушку и вытолкал из комнаты, предварительно с силой приложив ее лицом о дверь.

Поклонники "Дома-2" оторопели, но жалеть побитую Ольгу не стали. Интернет-пользователи уверены, что Сударкина сама виновата в случившемся. "Нормально так получила, давно пора", "Вот за чем приходила, то и получила", "Кто лезет в пары, тот и получает ****", – рассудили зрители реалити-шоу "Дом-2".