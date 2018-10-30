Бесстыжая Седокова засунула в рот толстую сосиску

Анна Седокова, недавно сообщившая, что наконец сумела наладить личную жизнь, не смогла устоять от соблазна. Сексапильная исполнительница продемонстрировала, как предается любимому занятию – поеданию сосиски.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Анна Седокова продемонстрировала лояльность к новому модному течению – фудпозитиву. Артистка показала, как с удовольствием поедает сосиски. Судя по видео, которое Анна опубликовала, она держит целую упаковку мясных изделий прямо на гримерном столике.

"Похудание похуданием, а вкусности по расписанию. 😋 Шучу, я все еще настроена серьезно, но от некоторых вещей отказываться пока не готова. Например, любимые сосиски способны скрасить любой перекус! И можете даже не писать мне в комментариях, что это неправильно и вообще как же так. Уж точно не стоит шеймить других за то, что они едят, это личное дело каждого (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Седокова.

На видео певица заявила: "Знаете, приятно в мире стандартов оставаться самой собой. Друзья, я хочу поддержать движение фудпозитива. Не давайте ни моде, ни шеймерам диктовать, как вам жить и что вам есть!" В заключение Седокова, держа в руках сосиску, откусила ее.

Многочисленные поклонники неоднозначно отнеслись к заявлению артистки. Фанаты разделились на тех, кто поддержал стремление Анны, и на других, кто высказался за правильное питание. "Ой не делай так!", "Я их тоже.. очень люблю!!", "ага подрезали видео как выплевывает. Не ешьте эту гадость. Лучше белое мясо курочки рыба ростительность", "сосиска там и кетчуп", "есть сосиска есть счастье", "Самый подходящий продукт для Вас, вам очень идет", "Эротично))", "хорошая сосиска друг человека", – высказались пользователи Сети.