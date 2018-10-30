Шепелев спас семью звезды сериала "Солдаты"

Звезда сериала "Солдаты" Георгий Тесля-Герасимов стал героем программы "На самом деле" Первого канала. У артиста появился соперник, который пытается отнять у него семью.



Георгий и Анна в браке уже 14 лет. Артист души не чает в избраннице, однако пять лет назад он потерял голову и завел интрижку на стороне.

Жена позволила Георгию вернуться в семью, и вскоре у пары родилась дочь Мария. Семейную идиллию разрушил некий Роман Соловьев, который обратился к ведущему Дмитрию Шепелеву и заявил, что именно он является настоящим отцом Маши.

Роман отметил, что на момент их знакомства Анна разошлась с Георгием. "В 2013-ом я расстался с женой. Я поехал к друзьям, которые захотели меня познакомить с Анной. Я ее увидел. Она была потеряна, как, впрочем и я. Сначала мы пошли вместе гулять, разговаривали всю ночь. Я ей позвонил на следующий день. Мы договорились о встрече. Через две неделе она неожиданно уехала", – рассказал Соловьев.

Анна вернулась к мужу, оставив новому знакомому записку, в которой рассказала, что дает Георгию еще один шанс. Женщина решительно прервала отношения с Романом. Соловьев не смог забыть супругу артиста. Мужчина следил за ее жизнью в соцсетях. Увидев снимок Анны с дочерью Марией, он решил, что девочка может быть его дочерью. "Я всегда хотел иметь дочь. Я люблю Анну и хочу быть с ней", – ответил мужчина.

На программу приехала теща Георгия Лилия Сафронова. Женщина отметила, что Мария копия отца. “Я в шоке, что здесь манипулируют ребенком. У меня с дочерью очень доверительные отношения, и я бы знала, что у нее есть новый роман", – отметила Лилия.





Супруга артиста долго не соглашалась выйти на съемочную площадку. Однако редакторам шоу удалось уговорить Анну войти в студию. Она опровергла тот факт, что между ней и Соловьевым была близость. "Мы виделись один или два раза", – сказала Анна, однако детектор лжи показал обратное.

Дмитрий Шепелев огласил результаты ДНК-экспертизы. "Вероятность того, что Мария является дочерью Романа Соловьев, составляет ноль процентов. Вероятность того, что Тесля-Герасимов является отцом Марии, составляет 99,9 процентов", – отметил ведущий. Лицо шоумена светилось радостью, ведь его программа помогла спасти семью артиста.