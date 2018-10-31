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Шоу-бизнес

Смертельная болезнь снова атаковала Ольгу Орлову

Ольга Орлова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Ольга Орлова снова лицом к лицу столкнулась с онкологическим заболеванием. На сей раз артистка потеряла близкую подругу, которая до последнего боролась с смертельно опасным недугом.
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На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ольга Орлова опубликовала фотографию, на которой запечатлена с женским тренером, психологом и близкой подругой Милой Тумановой. В подписи к снимку Ольга оказалась максимально лаконичной. "Мила💔" – написала Орлова.

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Ольга Юрьевна Орлова

Ольга Юрьевна Орлова певица

Однако фанаты сразу поняли, о чем речь. Они пришли к выводу, что подруга певицы умерла. Особо знающие комментаторы внесли ясность, сообщив, что женщина скончалась после продолжительной борьбы с раком.

Как передает Teleprogramma.pro, на фоне третьей беременности у Тумановой развилось онкологическое заболевание. Стадия оказалась критической – четвертой. У женщины обнаружили метастазы в позвоночнике. Благодаря помощи друзей в Израиле Миле была проведена срочная операция стоимостью 45 тысяч долларов, которая помогла избежать парализации.

Кроме того, Туманова перенесла несколько курсов химио– и лучевой терапии, а также длительную реабилитацию. У себя в Instagram две недели назад женщина радостно сообщила фанатам, что у нее улучшилось состояние, и она будет бороться до конца. К сожалению, чуда не случилось.

Поклонники выразили убитой горем Ольге Орловой слова поддержки и утешения. "Скорбим!!! Светлая память прекрасной женщине! Как рано...", "Молча, плача, помолимся ", "Как жаль, когда не можешь помочь 😭 безжалостный рак... Пусть рак станет победим🙏 Светлая память", "Как больно понимать, что такие молодые умирают от этой поганой болезни (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались пользователи Сети.

Автор: Наталья Аряева31 октября 2018, 10:25
ФОТОРЕПОРТАЖ

Откровенные фото Ольги Орловой

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