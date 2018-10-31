Вскрылось темное прошлое молодой жены Шнурова

27-летняя жена Сергея Шнурова Ольга Абрамова из богатой семьи. Будучи представительницей золотой молодежи, женщина не избежала многих соблазнов.

Как выяснили журналисты, Ольга Абрамова – дочь миллионера-металлурга из Екатеринбурга. Валерий Абрамов является директором по внешним связям Уральской металлургической компании, живет в Москве. На Рублевке проживает и Ольга. Завершив обучение в МГУ по специальности "международные отношения", Абрамова уехала в Лондон.

Говорят, ее ухажерами были выходцы из состоятельных семейств. Однако Ольга отдала предпочтение скандалисту Сергею Шнурову. Причем, рассказали люди из окружения лидера группировки "Ленинград", роман начал развиваться еще до того, как певец оформил развод.

"С Ольгой Шнуров встречался больше года, еще при жене Матильде начал роман с ней. Матильда знала, что у Шнурова появилась девушка. Она терпела, хотела сохранить брак. Они то расходились, то вновь сходились. У Матильды сдали нервы, она в конце сама начала погуливать. В общем, охладели друг к другу и разбежались", – приводит рассказ близкого к паре человека сайт "Комсомольская правда".

Этот же человек сообщил, будто Абрамова была наркоманкой. "Оля, хоть и из состоятельной семьи, все, как говорится, попробовала. Мне рассказывали, что она лечилась за границей от зависимости", – рассказал источник изданию. Сейчас, по его словам, Ольга стала куда серьезнее, ведет более спокойный образ жизни.

Певец Стас Барецкий, высказал предположение, что его друг и Абрамова поженились, потому что хотят детей. Якобы Матильда отказывалась рожать. "Он, как мне видится, дозрел до отцовства. У Шнурова дети взрослые. А ему 45 лет, мужчина в самом расцвете сил. Если появится ребенок, можно будет серьезно называть их семьей", – заключил артист. Барецкий добавил, что Шнуров только на публике развязный – дескать, такой образ.