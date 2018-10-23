Шнурова обвинили в желании отомстить после тайной свадьбы

Скоропалительная женитьба певца заставила некоторых усомниться в искренности его намерений. Телеведущая и блогер Алена Водонаева уверена, что Сергей Шнуров пытается привлечь внимание бывшей.



После развода с Матильдой имя артиста не сходит с первых полос таблоидов. Все лето россияне следили, как он меняет женщин. Водонаева уверена, что Сергей Шнуров получает удовольствие, когда пресса смакует подробности его личной жизни.

"Судя по тому, как провел это лето холостой Шнуров, вряд ли он сильно переживал из-за общественного мнения и чрезмерного внимания к его личной жизни. Как по мне, так он кайфовал от того, что ленты забиты новостями о его женщинах. Не стоит еще забывать, что Шнуров не только музыкант, но и хороший продюсер и шоумен. Не исключено, что образ ударившегося после развода во все тяжкие рокера – развитие ситуации по его собственному талантливому сценарию", – сообщила Алена.

Она уверена, что Сергей демонстрирует бывшей жене Матильде, какого "журавля она упустила". "Мотивацией вполне может служить обида, например измена. Одно точно: если Сергей что-то пытается доказать – Матильда ему небезразлична", – цитирует блогера издание "7Дней.ru".

Как писали Dni.Ru, церемония бракосочетания Сергея Шнурова и его молодой избранницы, 26-летней светской львицы из Екатеринбурга Ольги Абрамовой, состоялась во Дворце бракосочетания № 1 на Английской набережной в Санкт-Петербурге. Роспись проходила в обстановке строжайшей секретности. Сергей Шнуров даже не стал слушать торжественные речи работников ЗАГСа и покинул здание спустя пять минут.