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Шоу-бизнес

У 46-летней Марии Ароновой появился сын

Мария Аронова. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
Мария Аронова опубликовала фотографию с крещения. У прославленной артистки прибавление в семействе.
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На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Мария Аронова выложила снимок, на котором запечатлена на таинстве крещения. Улыбающаяся актриса, облаченная в темный наряд и платок, снята держащей в руках свечку. Сообщают, что летом в семье артистки случилось пополнение.

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Мария Валерьевна Аронова актриса

У брата Марии Ароновой Александра родился сын. Мальчика назвали Арсением. Ребенок появился на свет еще в конце июня, однако лишь сейчас его окрестили в храме в Долгопрудном, где живет семья актрисы. Как компетентно сообщают "7Дней", Аронова стала крестной мамой племяннику.

Отметим, что у Марии двое детей: взрослый сын Владислав и дочь-подросток Серафима. Примечательно, что наследник также выбрал актерскую стезю. Он окончил Щукинское училище и успешно работает в Театре имени Вахтангова. "Владик – ходячая мудрость. Ему 26 лет, он зарабатывает деньги, он ответственный, надежный мужчина, хороший муж и отец, фантастический сын", – рассказала Аронова.

По словам актрисы, Серафима абсолютно другая. "В свои 13 лет она доверчивая, нежная, ласковая", – охарактеризовала дочь Мария. Весной стало известно, что актриса вышла замуж. Ее избранником стал Евгений Фомин, с которым она вместе уже два десятилетия.

Разница в возрасте составляет 15 лет, но это их не смущает. "Женя появился в период одиночества и безденежья. Тогда я вообще не знала, что мне делать: мамы не стало, папа женился, с мужем я разошлась и осталась с четырехлетним малышом на руках. И вот появился человек, который подвозил меня домой, привозил продукты", – рассказывала в интервью Аронова. По ее словам, Фомин ухаживал красиво, и она не смогла устоять.

Автор: Наталья Аряева31 октября 2018, 13:32
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