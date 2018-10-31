На любовника Бони набросились после грязного скандала

Шоумен Рустам Солнцев высказался об истории отношений экс-участницы "Дома-2" и французского бизнесмена Пьера Андюрана. Он вступился за Викторию Боню.

Скандал разгорелся из-за того, что Пьер после расставания с Викторией рассказал журналистам много неприятных фактов об отношениях со знаменитостью. В частности, он заявил, что Боня встречалась с мужчинами за деньги.

Рустам Солнцев посоветовал экс-участнице телестройки больше не связываться с такими мужчинами, которые рушат ее красивую легенду. Несмотря на то что шоумен не поддерживает бизнесмена, он иронически относится к образу жизни Бони.

Солнцев недоумевает, зачем Андюран "вывалил" прессе всю информацию. "Может, пора завязывать с этим имиджем "Я богачка, а вы тут все валяетесь"? Тем более что этот Пьер назвал тебя человеком, который живет чуть ли не на МРОТ. Нафиг таких мужиков, которые разрушают твою легенду, которую ты долго создавала", – цитирует Солнцева StarHit.ru. Рустам отметил, что всегда готов поговорить с Боней по душам.

Ранее Виктория в шутку заявила, что встречалась с миллиардером за деньги. Однако мужчина воспринял эти слова всерьез и обрушился на нее с критикой. Позже Боня и Андюран помирились. Миллиардеру хватило духу признать, что он виноват перед россиянкой.