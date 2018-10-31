"Голое" фото Урганта выложили в Сеть

Иван Ургант лично выложил в микроблог свое "голое" фото. Известный шоумен считает, что не стоит провоцировать хакеров на взлом.

Популярный телеведущий, известный розыгрышами звезд, очередной раз подшутил над своими коллегами. Иван Ургант обыграл неловкую ситуацию, в которую в последнее время попадают известные артисты и спортсмены из-за взлома их личных аккаунтов и гаджетов.

Компьютерные мошенники частенько взламывают мобильные устройства знаменитостей и крадут их интимные фотографии. Позже этот компромат выкладывается на всеобщее обозрение в Сеть. На днях от действий хакеров пострадала жена скандального футболиста Павла Мамаева – Алана. Сначала супругу спортсмена шантажировали, а потом опубликовали пикантные фото и видео в интернете, напоминает EG.ru.

По мнению Ивана Урганта, защититься от хакеров проще простого. "Зачем хранить в телефоне столь откровенные снимки? Поступайте как Иван Ургант – делайте интимные фото в ателье!" – написал телеведущий в Instagram.

Шоумен подкрепил свою рекомендацию личным примером, разместив в микроблоге откровенное фото. Ургант сидит на велосипеде в костюме Адама, интимные части тела на снимке целомудренно размыты.

Подписчики быстро раскусили, что снимок обработан в фотошопе. Тем не менее шутка удалась – поклонники артиста в восхищении.