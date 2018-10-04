Орлова не пришла на концерт в честь Фриске

На днях в Москве прошел благотворительный концерт, посвященный памяти Жанны Фриске. Однако ни лучшая подруга, певица Ольга Орлова, ни другие звезды не пришли на мероприятие.

В "Театриуме на Серпуховке" собрались артисты Анжелика Агурбаш, Наталия Гулькина, Томас Невергрин, Эд Шульжевский, Афина и многие другие, чтобы почтить память Жанны Фриске в благотворительном концерте "Жанна Фриске – я рядом!"

На мероприятии спела даже младшая сестра покойной артистки Наталья. Женщина исполнила песню "Две планеты" дуэтом с бывшим солистом группы "Турбомода" Александром Поповым. С первого ряда концерт наблюдали родители Жанны – Владимир и Ольга. Интересно, что место рядом с ними пустовало. На нем лежал листок бумаги с именем Жанны.

Кстати, вышел на сцену и сам отец Фриске. Он спел песню "Звездочка моя". Как утверждает StarHit, Владимир Борисович не мог сдержать слез до конца концерта. Он все время плакал. Наталья предпочла скрыть свои чувства, поэтому отказалась говорить о любимой сестре, чтобы не расплакаться. Возвращаться в шоу-бизнес она тоже не намерена.

"Теперь я понимаю, почему Наташа не хочет возвращаться на эстраду", – заявил Александр Попов. "Тошно смотреть на наш российский шоу-бизнес, на этот котелок змей", – сказал он, признавшись, что удивлен "некоторыми коллегами".

"Люди, которые при жизни Жанны громко называли себя ее преданными друзьями, странно отреагировали на участие в данном благотворительном мероприятии. Ольга Орлова отказалась. Анна Семенович была вроде не против, но не смогла приехать, так как находилась почти в другом конце мира – в Подмосковье. От группы "Блестящие" мы так и не получили ответа, они просто проигнорировали. Слышал массу вопросов от других артистов, а также представителей телеканалов на предмет, кто будет снимать, выступать и так далее", – рассказал Попов.

Артист уличил коллег в лицемерии. "Это те самые люди, которые в первых рядах стояли, когда хоронили Жанну. Они приходили в темных очках и косынках, чтобы просто пропиариться. Больше чем уверен: если бы Жанна была жива и отмечала, например, день рождения, все бы сразу прибежали торговать лицами", – приводит слова певца издание.