"Какой уж вырос!": Шифрин выставил напоказ свой огромной кабачок

Кто мы мог подумать, что актер, режиссер, юморист и певец Ефим Шифрин окажется знатным садоводом-огородником! На своей странице в социальной сети Instagram он опубликовал фото урожая.

На выложенном на всеобщее обозрение снимке в руке у артиста большой сочный зеленый кабачок. "Вот чего в моем огороде выросло, – похвастался Шифрин. – И что с ним делать?" Он обратился к подписчикам за советом. И пользователи тут же высказывать идеи одна лучше другой!

"Цукини вкусно и сырым, даже такого размера они нежные внутри. В салат можно вместо огурчика!", "Моя сватья сварила варенье из них. Вкусненько", "Нарезать кружочками,обмакнуть в яйцо и муку,и пожарить. Ммм вкусняшка!", "Пусть полежит для антуража – глаза порадует, свой же кабачок", – наперебой советуют люди.

Но главное, все в восторге от от размеров кабачка Шифрин. "Какой он у вас вырос!", "Чудо, а не кабачок", – умиляются люди. И поражены, что у Ефима при его востребованности на эстраде есть время на домашнее хозяйство.

Дача Ефима Шифрина находится в тридцати километрах от Москвы. Изначально там стоял только небольшой дом и баня. Но год назад программа "Идеальный ремонт" построила на участке роскошное помещение для приема гостей.

Справедливости ради заметим, что Шифрин – не единственный представитель шоу-бизнеса, который имеет приусадебное хозяйство. Свои грядки есть у Лолиты, Аниты Цой, Софии Ротар и Виктора Сухорукова. Последний признался: "В прошлом году посадил капусту просто так, из баловства, но какая она выросла! Просто беременная женщина,а не капуста! Зашел в ларек на рынке у себя, смотрю на эти пакетики с семенами и ничего мне не надо. Почему? Потому что все эти цветы у нас уже давно растут. У меня там рай".