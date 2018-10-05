Погодина о расставании с Пимановым: Люди должны давать друг другу воздух
У Ольги Погодиной и Алексея Пиманова мало общих проектов – чаще каждый занимается своим делом. Недавно Ольга взвалила на себя тяжелую ношу продюсерской работы, от которой получает колоссальное удовольствие. Однако это сопряжено с некоторыми трудностями, в частности в общении. Актриса объяснила: "Если ты возглавляешь производство – четко знаешь, что нужно делать, и начинаешь требовать этого от других, сразу перестаешь нравиться".
Нередко Погодина работает с эффектными актерами, вследствие чего получает вопрос о том, не ревнует ли ее муж. "Ревность – чувство, присущее каждому человеку в той или иной степени. Мы слукавим, если скажем, что совсем нет! Но профессия и понимание ее сути берут верх над обычными человеческими эмоциями", – поведала Погодина, напомнив, что однажды Пиманов снимал любовную сцену, в которой она была задействована. Что он чувствовал, неизвестно – это не обсуждали.
"Муж уезжает в экспедиции, я там не появляюсь. Это называется доверием. Люди должны давать друг другу воздух и никогда не держать. Тогда всегда хочется возвращаться", – цитирует Погодину "Коллекция Караван историй".
До заключения брака Ольга и Алексей общались на протяжении нескольких лет, что позволило ей убедиться, насколько он "прекрасный, добрый, глубокий человек". От конфликтов Погодина и Пиманов не защищены, однако, по признанию Ольги, они никогда не ссорились по-крупному.
Актриса рассказала: "Таких, как Леша, больше нет. Мне с ним повезло. Но и ему со мной, наверное. Мы оба сложные, нас непросто понимать другим людям. Мы оба должны всеми силами ограждать друг друга от негатива – это залог счастливой семейной жизни. Не всегда получается, каюсь, но надо стараться".
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