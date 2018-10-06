Гоген Солнцев показал свою прелестную крошку
На снимке Солнцев нежно обнимает статуэтку то ли девочки, то ли мальчика. Шоумен от нахлынувших чувств даже прикрыл глаза.
"С прелестной крошкой ... 😊Как отдыхаете в субботу?" – подписал кадр Гоген (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).
Примечательно, что недавно Солнцев заявил, что лег под нож хирурга, чтобы изменить свою внешность. Однако на свежем снимке шоумен выглядит также, как и до операции. Разве что волосы Гогена стали длиннее, но это уж точно не заслуга хирурга.
Поклонники шоумена фотографию не оценили. Народ все еще волнует судьба жены Солнцева Екатерины. Женщина пропала в конце лета.
"Гоген где бабулю дел? Неуж то привыкает к земле???Вроде такая шустрая была-не должна вроде", "Колись засранец куда жену дел", "Где Катюша?", "Катюша совсем пропала. Все еще идет восстановление", – забрасывают вопросами шоумена обеспокоенные фанаты.
Напомним, что в сентябре поклонники супруги Солнцева забили тревогу из-за исчезновения 63-летней женщины. Последний раз Екатерину видели в августе. С тех пор Гоген скрывает жену от публики, а если и показывает, то за бинтами не разглядеть, кто на самом деле в кадре. Многие убеждены, что Катерину давно похоронили, а ее муж пытается выжать последние капли из скандального союза.
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