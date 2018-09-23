Гоген Солнцев признался в чувствах к новой старушке после похорон жены

Гоген Солнцев не спешит развеивать слухи о похоронах своей престарелой жены Екатерины. Зато шоумен признался в чувствах к другой.

Гоген опубликовал в Instagram фото с 63-летней Ларисой Копенкиной, бывшей женой Прохора Шаляпина. Снимок мужчина сопроводил очень нежной подписью.

"С моей близкой larakopenkina! Ты меня всегда радуешь до невозможности Лара милая, я готов полететь с тобой хоть на край света. Ты самая безумная, веселая и обаятельная. Ты для меня праздник, милая!" – написал Солнцев под фото (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

При этом шоумен запретил законной супруге Екатерине реагировать на свое эмоциональное высказывание. "Катя, цыц!!!!Ревновать!!!" – добавил Гоген.

Поклонники Солнцева пришли в ужас от такого обращения с пожилой женщиной. Народ, все еще переживающий из-за исчезновения Катерины, заступился за пенсионерку. "Катюша то жива? Все это странно, товарищи!" "Гоген, покажи Катю", "А как же жена?" "Я переживаю за Катерину, неужели правда похоронили", – написали подписчики под новым снимком шоумена.

Напомним, что поклонники супруги Солнцева забили тревогу из-за исчезновения 63-летней женщины. Последний раз Екатерину видели месяц назад. С тех пор Гоген скрывает жену от публики, а если и показывает, то за бинтами не разглядеть, кто на самом деле в кадре. Многие убеждены, что Катерину давно похоронили, а ее муж пытается выжать последние капли из скандального союза.

