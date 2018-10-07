Бывшая супруга Башарова пострадала от страшного урагана

Актриса Екатерина Архарова отправилась на романтический отдых с новым избранником. Однако безмятежные дни были омрачены стихийным бедствием. Архарвоа пострадала от урагана, так как артистка осталась практически без связи с внешним миром.



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