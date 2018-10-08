Шаляпин удовлетворил ненасытную Цымбалюк-Романовскую раком на глазах у матери

Отношения певца и пианистки зашли далеко. Судя по всему, свадьба не за горами.



Прохор Шаляпин познакомил Виталину Цымбалюк-Романовскую с мамой и, чтобы произвести впечатление, угостил избранницу огромным волжским раком. Счастливая Елена Колесникова смотрела, как будущая невестка уплетала членистоногого за обе щеки. Смотрела и радовалась. Она давно следит за жизнью киевской красавицы, знает, как ее на всю страну оболгал неблагодарный старик, и очень сочувствует.

А вот отец Проши, сталевар Андрей Захаренков, красотой бывшей жены Армена Джигарханяна пока не насладился. Он уже 23 года лечится в психиатрической клинике, а там, как известно, своих невест и музыкантов хватает...

Зато в семейном обеде участвовал кузен артиста – 34-летний Николай Хлякин, брутальный воспитанник краснодарского детского дома. Как пишет StarHit, он сравнил Виталину с Мэрилин Монро не в лучшие ее годы. Комплимент, конечно, сомнительный – Цымбалюк-Романовская куда красивее покойной американской вертихвостки.

Николай, сально улыбаясь, добавил, что давно влюблен в изящную пианистку и собирается отбить ее у знаменитого родственника. Его можно понять, ведь Виталина – завидная невеста. У нее есть несколько квартир в Москве, капиталы, имя в определенных кругах. И пускай она пока находится под подпиской о невыезде, это ничего не меняет. Скоро все обвинения будут сняты, а враги – повержены.

Стоит заметить, что в искренность романа Виталины и Прохора верят далеко не все. Например, вездесущая Элина Мазур уверяет, что это придуманная Андреем Малаховым игра. Ведущему и продюсеру программы "Прямой эфир" на канале "Россия" нужны новые темы и повороты для своего одиозного ток-шоу. Говорят, Мазур, Цымбалюк-Романовской и Шаляпину заплатили около трех миллионов рублей за игру в любовь, вот они и отрабатывают гонорар.