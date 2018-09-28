Джигарханяна увидели свидетелем на свадьбе Виталины и Шаляпина

Россия готовится к грандиозной свадьбе Виталины Цымбалюк-Романовской и Прохора Шаляпина. Молодые, красивые, талантливые, предприимчивые – у них такого много общего. Но главное, что их связывает, это огромная любовь к музыке. Виталина – талантливая пианистка-самородок, а Прохор – замечательный певец. Придет ли поздравить новобрачных Армен Джигарханян? С этим вопросом Dni.Ru обратились к Элине Мазур, которая всегда в курсе самых скандальных новостей и тем.

"Негоже актеру с мировым именем ходить на свадьбу к домработнице, – считает Мазур. – А Цымбалюк-Романовская сегодня – человек без определенного социального статуса и рода занятий, она нигде не работает. Она находится в статусе подсудимой!"

"Меня часто спрашивают, поздравит ли Джигарханян бывшую жену с новым законным браком – продолжает бывшая товарка Цымбалюк-Романовской. – Мол, это было бы благородно и эффектно. Многие даже увидели его свидетелем на этом торжестве. Отвечаю всем: ни в коем случае. Виталина – главное разочарование в жизни Армена Борисовича, любое упоминание о ней является для артиста стрессом. В любом случае, это прошлый этап его жизни, к которому он не хочет возвращаться".

"Что касается самой Цымбалюк-Романовской, я бы на ее месте думала о трех открытых на нее уголовных делах, а не о свадьбе, – считает Мазур. – Ее положение очень серьезное, и сегодня единственный ее шанс избежать тюрьмы – чтобы Джигарханян забрал заявление из полиции или чтобы с ним удалось заключить мировое соглашение. Для этого с ним нужно, как минимум, встретиться. А это невозможно – Армен Борисович против любых контактов. Виталина всячески пытается затащить его в суд, но ей это не удастся".

"Сегодня Армен Джигарханян чувствует себя отлично, я видела его на прошлой неделе, – заверила Мазур. – Он полон сил, творческих планов, сейчас в театре репетируют сразу две премьеры. И всего его мысли – о работе. Он перешагнул все, что было, и живет дальше, радуется каждому дню. Его окружают верные друзья, которые точно не предадут и не вонзят нож в спину".

Ранее Элина Мазур сообщила, что свадьба Виталины и Прохора – всего лишь проплаченная пиар-акция Первого канала. На роль жениха Цымбалюк-Романовской изначально предлагали Тимура Еремеева, который выдает себя за внебрачного сына актера Спартака Мишулина, но тот отказался – скандалов ему и так хватает. Говорят, за игру в любовь Цымбалюк-Романовская и Шаляпин получали около десяти миллионов рублей.