Друг объяснил внезапную пропажу Шнурова

Сергей Шнуров захотел удалить свой аккаунт в Instagram – и сделал это. Никаких других объяснений странному поступку лидера группы "Ленинград" его директор не находит.

У Дениса Вейкова, по его словам, есть более важные дела, чем размышлять о судьбе постов Шнурова в соцсети. Конкретной причины поступка артиста его директор назвать не смог. "Ну захотел и удалил", – заявил Вейков.

Сергей Шнуров кардинально вычистил свой паблик в Instagram, оставив в недоумении 3 миллиона 700 тысяч подписчиков. Свой шаг эпатажный певец и композитор не объяснил. Поступок тем более удивительный, что Сергей Шнуров был активным пользователем микроблога. Именно там он выложил стихи, посвященные Юрию Шевчуку, напоминает Пятый канал.

По мнению директора "Ленинграда", публикации в соцсетях далеко не самое главное для группы. "Главное, что мы живы и продолжаем двигаться вперед", – заявил Вейков журналистам. Он уверен, что демарш Шнурова в любом случае сработает ему на пользу.

Напомним, в конце сентября в Сети появился фрагмент трека, записанный Сергеем Шнуровым совместно с Леонидом Агутиным. Поклонники по достоинству оценили новое детище звезд. Многие отметили, что ролик получился очень зажигательным, веселым и вместе с тем немного лиричным.

Звезды собрали сотни восторженных комментариев. Правда некоторые отмечали, что не могли себе представить даже возможность сотрудничества Шнурова и Агутина.

