"Страсть в гримерке": Шнуров ласкает новую зазнобу на глазах у публики

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров обзавелся новой пассией. Певец вывел девушку в свет.

Сергей пришел на премию "Человек года" по версии мужского журнала GQ с 27-летней Ольгой Абрамовой. 45-летний артист создал небольшую путаницу, представив спутницу как "поэтессу Варвару".

Шнуров проявлял чувства к молодой зазнобе, не стесняясь камер: его руки постоянно ласкали тело девушки. Присутствующие были шокированы, ведь еще недавно Сергей целовался с короткостриженой замужней Ксенией Никифоровой. Которая с удовольствием публиковала в личном Instagram снимки пикантного отдыха со звездой.

Отметим, что певца замечали в компании Ольги и на съемках шоу "Голос". Девушка, участвующая в массовке, рассказала журналистам "Комсомольской правды", что между звездой и его новой пассией настоящая страсть.

"Рядом со мной сидела худенькая бондинка, с самого краю. Она не отрываясь смотрела на Сергея Шнурова. А тот постоянно на нее оглядывался. Когда во время съемок наступил перерыв, он тут же к ней подбежал. Парочка начала обниматься, мы просто обалдели от такого. Барышня приезжает на съемки каждый раз, не всегда к началу. Ждет Шнурова или в гримерке, или в зале, потом они вместе уезжают. Все заметили нежность, с которой эти двое общаются друг с другом. Прям видно, что они влюблены, что между ними настоящая страсть", – рассказала зрительница "Голоса".

Отметим, что ранее в Сети писали о воссоединении Сергея с экс-возлюбленной актрисой Оксаной Акиньшиной. Сначала артисты вместе отплясывали на сцене во время выступления "Ленинграда", а позже их сняли целующимися. Оказалось, что весь концерт артистка провела рядом с группой. Оксана танцевала прямо на сцене, а иногда и подпевала Сергею.

Добавим, сразу после расставания с женой Шнурову приписывали роман с 48-летней предпринимательницей Никой Белоцерковской. Парочка даже летала вместе на отдых.

Напомним, что после развода с Матильдой Сергей пустился во все тяжкие. Сообщалось, что он стал менять возлюбленных как перчатки.