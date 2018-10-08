У звезды Comedy Club обнаружили серьезную болезнь в реанимации

Звезда Comedy Club Роман Попов попал в больницу. Первые же результаты диагностики обнаружили у артиста тяжелое заболевание.

Как компетентно сообщает "112", резидент Comedy Club Роман Попов был госпитализирован еще в прошлый четверг, 4 октября. Он был доставлен в реанимацию одной из столичных клиник. Первые же результаты диагностики указали врачам на наличие у Попова тяжелого заболевания, сообщает talegram-канал.

Сейчас 33-летнему комедианту оказывается вся необходимая помощь, состояние удалось стабилизировать. Из реанимации его уже перевели в профильное отделение, однако, какое именно, не сообщается. Также Роман Попов пока не прокомментировал информацию о своем состоянии здоровья. Последняя публикация на официальной страничке артиста в социальной сети Instagram датирована концом сентября.

Позднее журналисты все же смогли связаться с артистом. "Боюсь, что вас дезинформировали. В данный момент я еду к врачу, но к стоматологу", – успокоил встревожившихся фанатов комик в беседе с репортерами "360".

К слову, ранее стало известно, что коллегу Романа Попова по Comedy Club Павла Волю срочно доставили в больницу после концерта в Иркутске. Врачи заподозрили у него аппендицит. Однако после проведения УЗИ подозрения врачей не подтвердились. Интересно, что сам Павел Воля не упустил случая проехаться по журналистам. По его словам, медики посоветовали ему просто "лопать меньше соленой рыбы". Обращение он записал на видео.