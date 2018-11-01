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"Снесло полголовы": сраженная сестра рассказала о ведущей Зейналовой

Ирада и Светлана Зейналова. Фото: Дни.ру
Светлана Зейналова поделилась печальной историей дня рождения ее старшей дочери Александры. Популярная ведущая по протекции наняла фотографа, однако тот не оправдал ожиданий, и Светлана сильно расстроилась.

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На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Светлана Зейналова выложила серию фотографий, сделанных на десятилетии ее старшей дочери Александры. Снимки оказались крайне плохого качества. Расстроенная ведущая рассказала историю этих неудачных кадров.

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"Крик души.... погнался поп за дешевизной((( 😖😖😖 вот был у Сани день рождения. Мне посоветовали фотографа: надо же запечатлеть этот момент – 10 лет раз в жизни бывает. Типа по знакомству не дорого.... и я купилась. И как результат -вот такие Фотографии (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – начала рассказ Зейналова.

Сраженная результатами фотосессии Светлана раскритиковала снимки в пух и прах. "Лица моих друзей останутся загадкой для потомков, как и наши... половина не в фокусе-зрение ее что ли подводит?? И все темные – если лицо и попало в кадр, то его все равно не видно. И лица такие, как будто мы бухали неделю. Ну и торт... пара фоток, когда мы с Саней поем песню есть, хотя Сашино лицо практически не рассмотреть... рвать волосы на голове поздно. Всем друзьям обещала фото – но видимо, придется звонить и извиняться. А многие и просто не попали... например, Родители мои кое-где ходят в общей массе, но памятных фото нет... что теперь делать?" – задала риторический вопрос телеведущая.

Светлана призналась, что главное не фото, а память о событии, но все равно очень расстроилась. К тому же, по ее словам, фотограф искренне не поняла свою вину. Спустя какое-то время после публикации разгромного поста Зейналова получила назад деньги, заплаченные за мероприятие.

"Я подумала – ну, пусть плохо, но человек работал, время потратил, а вдруг последние... потом долистала до фото моей сестры, где бликом света ей снесло пол головы и треть лица, и передумала))) остается только пожелать ей потренироваться и стать лучше. Что ж делать – у всех бывают провалы", – завершила пост утешившаяся Зейналова.

Автор: Наталья Аряева1 ноября 2018, 10:33
ФОТОРЕПОРТАЖ

Беременная Зейналова вышла в свет

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