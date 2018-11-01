"Снесло полголовы": сраженная сестра рассказала о ведущей Зейналовой

Светлана Зейналова поделилась печальной историей дня рождения ее старшей дочери Александры. Популярная ведущая по протекции наняла фотографа, однако тот не оправдал ожиданий, и Светлана сильно расстроилась.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Светлана Зейналова выложила серию фотографий, сделанных на десятилетии ее старшей дочери Александры. Снимки оказались крайне плохого качества. Расстроенная ведущая рассказала историю этих неудачных кадров.

"Крик души.... погнался поп за дешевизной((( 😖😖😖 вот был у Сани день рождения. Мне посоветовали фотографа: надо же запечатлеть этот момент – 10 лет раз в жизни бывает. Типа по знакомству не дорого.... и я купилась. И как результат -вот такие Фотографии (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – начала рассказ Зейналова.

Сраженная результатами фотосессии Светлана раскритиковала снимки в пух и прах. "Лица моих друзей останутся загадкой для потомков, как и наши... половина не в фокусе-зрение ее что ли подводит?? И все темные – если лицо и попало в кадр, то его все равно не видно. И лица такие, как будто мы бухали неделю. Ну и торт... пара фоток, когда мы с Саней поем песню есть, хотя Сашино лицо практически не рассмотреть... рвать волосы на голове поздно. Всем друзьям обещала фото – но видимо, придется звонить и извиняться. А многие и просто не попали... например, Родители мои кое-где ходят в общей массе, но памятных фото нет... что теперь делать?" – задала риторический вопрос телеведущая.

Светлана призналась, что главное не фото, а память о событии, но все равно очень расстроилась. К тому же, по ее словам, фотограф искренне не поняла свою вину. Спустя какое-то время после публикации разгромного поста Зейналова получила назад деньги, заплаченные за мероприятие.

"Я подумала – ну, пусть плохо, но человек работал, время потратил, а вдруг последние... потом долистала до фото моей сестры, где бликом света ей снесло пол головы и треть лица, и передумала))) остается только пожелать ей потренироваться и стать лучше. Что ж делать – у всех бывают провалы", – завершила пост утешившаяся Зейналова.