"Вспомните Жанну Фриске": онкобольную уговаривают делать аборт

Горячая дискуссия развернулась на форуме "Дни.ру". Читательница Ангелина попросила совета у пользователей Сети по очень личному вопросу.

Женщина рассказала, что в настоящее время находится на первом месяце беременности. Но на днях ей поставили диагноз "рак легких".

"Прогнозы неутешительные. Врачи говорят, рожать нельзя, так как, скорее всего, не переживу. А если сделаю аборт, шансы вылечиться будут. Но это такой долгожданный ребенок, вы даже представить себе не можете. Никому не пожелаю такой ситуации и такого выбора. Я просто отчаялась и не понимаю, что мне делать дальше..." – написала Ангелина. На ее крик души откликнулись форумчане "Дни.ру" .

Они вспомнили ситуацию известной певицы Жанны Фриске, в 2015 году скончавшейся от рака головного мозга в возрасте 40 лет. В апреле 2013 года у звезды родился сын Платон, а о страшной болезни она узнала осенью того же года, после чего сразу же начала лечение, но онкология победила.

Многие участники форума "Дни.ру" стали отговаривать женщину от родов. "Вспомните Жанну Фриске. Ребенок растет без мамы. Новая жизнь внутри вашего организма даст жизнь онкологии. Правы те, кто говорит, что сначала надо вылечиться, а потом Бог поможет с ребенком. Вы подумайте, каково будет ребенку без вас", – написал один из россиян.

"Жуть какая... конечно же, аборт!!!", "Ни в коем случае не рожать. Вылечиться сначала. Ребенку нужна здоровая мама, а не больная или вообще ее отсутствие", "Аборт! Однозначно!.. Развитие плода, выброс гормонов, раковые клетки гуляют по организму в десять раз быстрее, оставляя дублирующие метастазирования в разных органах!", "Включите мозг. Лечитесь. Ваш полуосиротевший ребенок никому будет не нужен", – написали форумчане.

Однако нашлись и те, кто рекомендовал онкобольной читательнице "Дни.ру" рожать несмотря ни на что. "Не слушай никого, рожай! Тогда точно жизнь, считай, не зря прожила", "Рожай и верь в чудо, малышка, на все воля Божья!", "Рожай, даст бог, раковые клетки отступят. Ребенок – это божий дар и испытание", – посоветовали Ангелине россияне.