"Мы некрасиво поступили": обвиненная в воровстве Мишулина решилась на признание

Дочь легендарного Спартака Васильевича Мишулина Карина решилась на откровенное интервью. Артистка стала героиней программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1".



В доверительной беседе с ведущим Андреем Малаховым Мишулина рассказала, что год назад ее жизнь превратилась в ад. В прессе появились откровения Тимура Еремеева. Он говорил, что является предполагаемым внебрачным сыном Спартака Васильевича.

"Я читаю, и у меня такое ощущение, что это мои статьи про папу, только перефразированные, измененные. Я в статью не поверила ни на секунду. Но то, что это, возможно, биологический ребенок моего отца от какой-то случайной связи. Но в статью невозможно было поверить", – вспоминает Карина.

Артистка отметила, что и она, и ее мать Валентина Константиновна первое время были готовы принять в семью возможного родственника. Однако то, как вел себя Тимур, их насторожило. С подачи Еремеева в прессе полоскали имя народного артиста – звезду советского кино "сделали подонком и педофилом".

"Мы не были против брата или родственника. Мы были против той подачи этой истории, как он это сделал. Публично, не поговорив с семьей. Неприятно читать, что он заводил романы с несовершеннолетними, вел двойную жизнь, что он, по сути, бросил ребенка, не занимался его воспитанием, не признал, не дал свою фамилию. Для нашей семьи это порочащие сведения", – отметила дочь артиста.

По словам Мишулиной, после того как она начала отстаивать честь своего родителя публично, их семью начали травить, грязь лилась отовсюду: из соцсетей, телевидения, газет. Абсолютно незаслуженно оскорбляли вдову актера, ее называли стервой, которая жила с мужем только ради денег.

От семьи Спартака Васильевича отвернулись многие друзья и знакомые. Приятели и коллеги, которые ранее рассказывали в интервью, каким достойным человеком был Мишулин, вдруг встали на сторону Тимура и принялись транслировать в массы версию о двойной жизни артиста.

Также Карина объяснила скандал с ДНК-исследованием, когда Еремеев заявил в эфире ток-шоу, что его биоматериал украден Мишулиной. Якобы Карина пригласила его в суши-бар и украла палочки, которыми он ел, чтобы сделать тайную экспертизу в Швеции.

"В декабре прошлого года мне в соцсетях написала Зарина, мол, я хочу помочь, знаю эту историю. Я в Швеции, готова за свой счет провести исследование. Мы решили отправить куски костюма и мой биоматериал, чтобы сделать анализ. Но моего мужа кое-что смутило в общении с Зариной", – вспомнила артистка.

Девушка вдруг начала требовать от Мишулиных каким-то образом достать ДНК-образец Еремеева и прислать ей. "И тут мое откровенное признание... да, действительно, мы, наверное, не очень красиво поступили, потому что те палки, которые сейчас муссируются... и нас обвиняют в воровстве, они действительно были. Но они были пустые", – рассказала артистка.

Муж Карины отправил в Швейцарию чистые палочки, чтобы проверить Зарину. После девушка подтвердила дочери Спартака Васильевича, что биоматериал Еремеева найти не удалось. Мишулины вздохнули с облегчением, им даже стало стыдно за свою недоверчивость, ведь человек хотел помочь.

Однако через полгода та же Зарина выступила в защиту Еремеева. На телевидении она заявила, что на палочках нашли ДНК Тимура. После Карина связалась с клиникой в Швейцарии, где ей сообщили, что ее биоматериалы они не изучали.

Карина отмечает, что все результаты исследования, которые Еремеев демонстрирует всей стране, – фальшивые. "Это сфальсифицированные исследования, которые сделаны не в рамках суда и их нельзя расценивать как что-то доказательное. Я докажу правду, я дойду до конца. Я не сумасшедшая, я не идиотка, я – нормальный, адекватный человек, но нельзя позволить мошенникам вот так вот ходить, радоваться жизни, зарабатывать на чужих костях деньги, нельзя", – отметила дочь Спартака Васильевича.