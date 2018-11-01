Сын-школьник расковырял Наталью Штурм до крови

Певица Наталья Штурм поделилась с поклонниками жуткой историей. В сексапильную артистку впился клещ, которого мужественно вытащил сын-школьник. Однако, помимо пинцета, им пришлось воспользоваться вилкой, ножом и иголкой.

Видеообращение с леденящим душу рассказом Наталья Штурм опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. В подписи к ролику артистка поведала ту же историю, но пересказала кратко. "Клещ пробрался через штанину и впился. Вокруг все покраснело. Я его заметила только утром, то есть я переспала с клещем(( Арсений вытащил пинцетом, но лапка осталась и пришлось иглой, ножом, вилкой... кровищииии (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассказала Штурм.

Судя по комментариям, подписчики неоднозначно восприняли рассказ певицы. Пока одни давали советы, как поступить в такой ситуации, другие не смогли сдержаться от насмешек. "Вам нужно обязательно увезти клеща в лабораторию , самой к врачу", "Клеща нельзя пинцетом вытаскивать. Нужно наколить иголку от огня и сделать на его спинке дырочку и закапать туда масло растительное и он сам отпадет. На себе проверено. Удачи вам", "Самое плохое когда часть остается! Нужна срочная прививка от инцифалида! Вообще такие прививки нужно всем делать!" – высказались пользователи Сети.

С одним подписчиком у Натальи Штурм и вовсе состоялся весьма пикантный разговор. "Я надеюсь он впился не в лобковую зону🎉🍾💝😱😱😱😱😱😱😱😱", – написали певице. Та ответила: "Он недошел". Собеседник не унимался: "Надеюсь он не в волосне запутался". Наталья нашлась с ответом: "Это самое сладкое место, он бы не ушел оттуда". По всей видимости, второй участник беседы признал свое поражение в словесной дуэли, написав: "У Вас отличное чувство юмора".

Напомним, что недавно Наталья Штурм сумела в суде отстоять право на воспитание и проживание со своим ребенком – 14-летним Арсением. Сейчас подросток живет со знаменитой мамой.