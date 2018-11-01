Зарабатывающему на умершем Кобзоне Корчевникову приготовили наказание

Инициатива "Фонда Кобзона" по регистрации товарного знака – положительный опыт. Имена великих соотечественников надо оградить от посягательств разного рода дельцов от СМИ.

Организация "Культурный фонд Кобзона" отправила заявку в Роспатент на регистрацию товарных знаков "Иосиф Давыдович Кобзон", "Иосиф Кобзон" и "Нелли Кобзон". Эту инициативу, о которой ранее сообщали Дни.Ру, приветствует член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

"Рад, что люди близкие к семье и имеющие права на использование произведений Иосифа Кобзона позаботились о том, чтобы оградить его имя от посягательств тех, кто любит зарабатывать на славе ушедших в мир иной людей. Жаль только, что ведущих с федерального ТВ, которые делают рейтинги на передачи о покойных, это может и не остановить", – заявил Дням.Ру Манукян.

Эксперт считает, что, если имена большинства ушедших от нас соотечественников оградят так же, как имя Кобзона, ведущие ток-шоу Борисов, Корчевников и Малахов останутся без работы. "Ведь это львиная доля их передач. Вообще, мне кажется, что пора уже принять закон о том, чтобы доброе имя наших любимых мэтров ушедших в мир иной не марали грязью", – сказал Вадим Манукян.

Как ранее рассказала руководитель "Культурного фонда Кобзона" Юлия Дорохова, регистрация товарного знака нужна для того, чтобы "эти имена не использовались теми, кто на них не имеет прав, без разрешения". Правда, по ее словам, пока с такими ситуациями близкие Кобзона не сталкивались.