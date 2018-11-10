Успенская начала спиваться из-за дочери-фрика
Успенская души не чает в своей единственной дочери Татьяне. Артистка делает все, чтобы ее наследница была счастлива.
Когда девушка повзрослела и решила жить вдалеке от звездной мамы, Любовь огорчилась, но не стала противиться. В итоге Татьяна уехала учиться за границу. Певица тяжело переживала эту историю.
Успенская начала спиваться. "Чтобы мне стало легче, я принимала 50 грамм коньяка", – призналась певица.
Но как только артистка взяла себя в руки, случилась новая напасть. Татьяна несколько месяцев назад попала в неприятную историю – упала с велосипеда и сильно покалечилась. Девушка получила заражение крови. Кроме того у Татьяны двусторонний перелом челюсти и выбиты зубы. Успенская потратила целое состояние на лечение любимой дочери. Однако о полном выздоровлении пока речи не идет.
Сейчас Татьяна в Москве, в доме у мамы. Все свободное время Успенская посвящает дочери. Родительница окружила наследницу любовью и заботой, она старается каждый день радовать девушку.
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