Беременная Меган Маркл оголилась в церкви на поминальной службе

В Вестминстерском аббатстве прошла служба в память о завершении Первой мировой войны. На торжественное мероприятие были приглашены солдаты, политики и простые люди, заставшие ужасы того времени. Не обошлось и без членов королевской семьи.

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