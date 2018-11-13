Кудрявцева сбежала из России после потери любимого
Фотографию, сделанную на одной из площадей Мюнхена, Кудрявцева опубликовала в своем Instagram. Телеведущая позирует в сером пальто – при этом вид у обычно веселой и жизнерадостной актрисы довольно потерянный.
Поклонники предположили, что Лера все еще переживает потерю своего домашнего любимца. Возможно, и путешествие в Европу актриса предприняла для того, чтобы отвлечься от грустных мыслей.
Напомним, на днях телезвезда сообщила, что переживает потерю своего любимого кота Фофана, который сбежал из дома. "Фофан убежал за котом через забор", – коротко написала Лера в своем микроблоге. Кудрявцева сняла на видео своего мужа, который пытался разыскать кота, но обнаружил лишь огромную дыру в ограде, сквозь которую четвероногий питомец и сбежал.
Попытки отыскать кота не увенчались успехом. Однако на видео с камер наблюдения Фофан отметился. Блондинка опубликовала стоп-кадр, на котором заметен пушистый хвост кота, заворачивающего за угол. На вопросы поклонников, нашелся ли наконец домашний любимец, Кудрявцева не отвечает.
Недавно телезвезда опубликовала очередную фотографию с новорожденной дочерью. На снимке 47-летняя телеведущая вместе с супругом Игорем Макаровым держит на руках девочку, лицо которой спрятано за сердечками. Долгожданная наследница звездной пары родилась в августе, девочку назвали Марией.
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