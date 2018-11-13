"Уходит старая гвардия": Лещенко переживает смерть известного композитора

Добрый и надежный человек – таким запомнил Лев Лещенко композитора Игоря Лученка. Мэтр российской эстрады выразил соболезнования по поводу кончины белорусского коллеги.

Игорь Лученок всегда занимал важное место в деятельности коллективов российской эстрады – даже после распада Советского Союза. Соболезнования по поводу кончины известного белорусского композитора выразил народный артист России Лев Лещенко.

Лученок – народный артист Белоруссии. Он принимал самое живое участие в общественной жизни своей родины и многое успел сделать, работая на посту главы Союза композиторов страны. Лученок был очень предан своей профессии, подчеркнул Лещенко.

Народный артист Белоруссии и СССР Игорь Лученок в начале ноября был госпитализирован с инсультом. Композитор скончался 13 ноября, ему было 80 лет.

По словам Лещенко, Лученок всегда входил в "старую проверенную гвардию". Певец выразил сожаление, что последние несколько лет состояние здоровья его соратника оставляло желать лучшего, тот часто попадал в больницу.

Песни Лученка исполняли многие советские музыканты. В их числе, кроме Льва Лещенко, – Эдуард Хиль, Иосиф Кобзон, София Ротару. Всякий, рожденный в СССР, знает его хиты "Алеся" и "Зачарованная", которые исполнял ансамбль "Песняры". "Песня о Минске", которая звучит с башни Минской ратуши, отбивая каждый новый час, также принадлежит Лученку, пишет EG.ru.