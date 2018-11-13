Звезда "Дома-2" бьется в истерике из-за жены своего любовника

Участница "Дома-2" Милена Безбородова не может принять прошлое Леши Безуса. Девушка постоянно рыдает от мыслей о том, что у ее избранника есть ребенок – и общение с женщиной, которая его родила.

Милена прямо говорит о том, что совершенно не готова принимать ребенка Леши, а тем более его общение с Еленой. Девушка признается, что ревнует Безуса к той женщине – и не знает, как с этим справиться.

"Недавно я предложила Леше, чтобы он пригласил эту девушку на проект хотя бы на три дня. Хочу посмотреть своему страху в глаза. Я не смогу принять чужого ребенка. Не знаю, как быть", – рассказала Милена Dom2Life.ru.

Участница "Дома-2" постоянно себя накручивает. Глядя на ее мучения, свой вариант решения проблемы решил предложить Илья Яббаров. У него тоже есть ребенок и некоторый опыт в подобного рода делах.

Илья посоветовал Милене взять себя в руки и съездить на пару выходных вместе с избранником к Елене. Тогда девушка сможет окончательно убедиться, что в ту семью Безус не вернется. Но Безбородова отнеслась к советам Яббарова так же, как и к увещеваниям Леши – не стала слушать и закатила жуткую истерику. "Я знаю, что он с ней не будет! Но я не могу принять тот факт, что у него есть кто-то другой!", – рыдала Милена.

Безус при этом присутствовал, но предпочитал не вмешиваться. Уж он-то прекрасно знает, чем заканчиваются подобные беседы с Безбородовой. В то же время, надежду на разрешение конфликтной ситуации, видимо, все же питает.