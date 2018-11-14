"Это была трагедия": Пугачева сняла лежащего под стулом Галкина

Алла Пугачева продолжает оповещать молодого мужа Максима Галкина, гастролирующего по Америке, о том, как ведут себя их дети Гарри и Лиза. Примадонна сняла наследника, который сконструировал трейлер из подручных материалов.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Максим Галкин опубликовал свежее видео, которое для него записала Алла Пугачева. Примадонна вместе с их детьми, сыном Гарри и дочерью Елизаветой, ждет возвращения шоумена, гастролирующего на другом континенте.

"Алла прислала репортаж из дома. Гарик у нас любит из подручных средств строить дома, машины. На этот раз – дом на колесах, трейлер!" – сообщил Галкин. Видео начинается с того, что Гарри лежит под стулом и работает отверткой. Далее он встает и начинает рассказывать, что есть в его трейлере.

Гарри показал диван, биотуалет и телевизор, который транслирует фильм "Титаник". Телевизор представляет собой инсталляцию, сделанную из коробки, в которой стоит корабль и скомканный лист белой бумаги (видимо, айсберг).

Чтобы включить телевизор, следует просто снять крышку с коробки. По словам Гарри, описывающего фильм "Титаник", "это была трагедия". Отметим, что в комнате находилась и Елизавета, однако по какой-то причине девочка не пожелала быть снятой на камеру.

Многочисленные поклонники пришли в восторг от изобретательности Гарри. "Фантазер, мамина радость, защитник!!!!", "Ну , вообще по-другому мыслят!!!! Это поколение спасет мир!", "А детки очень красивые и умные, здоровья Вам всем!!!", "Какой молодец, мастеровой парень растет, это обязательно нужно развивать, растет МУЖЧИНА!!!", "Как и все детки! Мы тоже "строили домики" под столом со скатертью, из табуреток и газет... ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ! Молодец!", "Молодец, Гарик, фантазия на высоте ! Творческий человек растет (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – выразили свой восторг подписчики.