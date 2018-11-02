Бывшая жена приперла Тарасова к стенке

У полузащитника "Локомотива" из-за долгов по алиментам арестовали две дорогие машины. Дмитрий Тарасов задолжал 15 миллионов экс-супруге Оксане Пономаренко и девятилетней дочери Ангелине.

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