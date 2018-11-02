Бывшая жена приперла Тарасова к стенке
Обеспечительный арест наложен на Mercedes-Benz G-класс и Mercedes-Benz Cabriolet. Гараж футболиста может опустеть.
Об аресте имущества Тарасова сообщил адвокат его бывшей жены Сергей Жорин, передает EG.ru. Ранее СМИ писали, что спортсмен платил 200 тысяч рублей в месяц. Деньги переводились с его зарплаты, а долг образовался из-за отсутствия индексации.
Преображенским районным судом Москвы 23 ноября 2011 года было вынесено решение о взыскании алиментов с Тарасова. Спортсмен отрицает наличие задолженности, он просил суд сократить ее и обвинил бывшую жену в запрете на общение с дочкой.
Как писали "Дни.ру", Жорин не исключил, что Тарасову запретят покидать Россию. Также в отношении его могут возбудить уголовное дело и лишить родительских прав.
Напомним, что в первый раз футболист женился в 2008 году. Через два года брак распался. В 2012-м Дмитрий Тарасов женился на телеведущей Ольге Бузовой. Они развелись в 2016 году. Затем полузащитник "Локомотива" женился на модели Анастасии Костенко.
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