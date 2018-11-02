Мария Кожевникова показала лицо после жесткого пилинга

Актриса разместила в Instagram фотографии с мероприятия знаменитого боксера Кости Дзю. В свет Мария Кожевникова вышла после серьезной косметической процедуры и без макияжа.

"Даже несмотря на жесткий пилинг лица, ненакрашенная и в спортивном костюме, но все равно не могла я не поддержать сильного Костю Дзю", – подписала снимки Кожевникова. Подписчики актрисы неоднозначно отреагировали на фото знаменитости.

Пользователи соцсети поспорили по поводу внешности звезды. Многие отметили, что такой красавице, как она, можно не сомневаться и не переживать о том, как она выглядит.

По их словам, Мария Кожевникова прекрасна даже без макияжа. "Женщину красит ощущение счастья, а не косметика", "Мария, думаю, вы и лысая будете хороша!" – написали поклонники.

Их оппоненты же не скрывали раздражения. Они интересовались у актрисы, неужели она напрашивается на комплименты, когда рассказывает об этом. "Вы сейчас снова себя хвалите? Зачем? Вы что, не уверенны в себе?" – поинтересовалась одна из подписчиц.

Нашлись и те, кто предположил, что красота Марии Кожевниковой – неестественная: "Во-первых, никто вас не сравнивал, а теперь конкретно: если так пошло, то после всех ваших пластик от натуральности осталось только имя". Некоторые и вовсе уверены, что звезда сериала "Универ" активно использует фотошоп.