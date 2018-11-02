Буйнов раскрыл рот от страшной тайны Пугачевой

Примадонна скрыла от друга важное событие. Хотя они всегда были близки – дружат семьями и вместе проводят праздники.

Алла Пугачева готовится дать первый с 2009 года большой сольный концерт в Москве. По официально неподтвержденным данным, выступление состоится 17 апреля (спустя два дня после празднования 70-летия артистки) в Кремле. Анонсирующие концерт афиши должны появиться на улицах города уже до Нового года, а цены на билеты могут достигать 70 тысяч, что логично – мол, 70 лет и 70 тысяч.

Правда, даже приближенные к последней народной артистке Советского Союза (после нее это звание никому не давали) не знают о том, что Примадонна готовит сольник – работа над ним покрыта завесой страшной тайны. "Да что вы, неужели Алла даст концерт?!" – изумился Александр Буйнов, когда корреспондент "Дни.ру" рассказал ему о подобных планах певицы. "Нет, я ничего про это не слышал, Алла мне пока ничего не говорила, хотя мы с ней часто видимся и общаемся".

Ранее на то, что Пугачева ничего не сообщает о творческих планах, пожаловался ее бывший фактический зять Владимир Пресняков-младший. "Я сам про этот планирующийся сольник узнал из интернета, это ведь очень скрытная семья, – признался артист. – Думаю, это будет впечатляющее событие! Мы нечасто видимся – примерно раз в год. Редко созваниваемся, в основном поздравляем друг друга с днем рождения. В марте, например, она мне говорила теплые слова по случаю 50-летия. Из-за занятости, думаю, пока ничего мне про концерт не сказала".

Очень хочется верить, что здоровье артистку не подведет и она выступит везде, где запланировала. Недаром ведь одна из композиций Примадонны содержит такие строки: "Спеть смогу еще на бис, / Жить на бис я не сумею..."