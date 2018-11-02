Ожидающая тройню любовница Киркорова еле шевелится

58-летняя Светлана Сафиева уверяет, что ждет от певца тройню. Она считает, что Филипп Киркоров должен оплатить ей дорогостоящие роды.



Светлана сообщила, что с артистом познакомилась в 2012 году. Вспыхнула страсть и она стала его любовницей. Филипп Киркоров был очень нежным и внимательным к ней.

"Он приходил ко мне. У нас были достаточно страстные отношения. Меня сейчас беременность высосала, выжала, как человека. Я еле шевелю губами сейчас. В принципе, он хорошо ко мне относился. Я его как мужчину чувствовала", – призналась женщина.

Также Светлана отметила, что в их волшебные отношения вмешались завистники и недоброжелатели. Однажды, по мнению Светланы, они даже украли у нее близнецов, зачатых от Киркорова. Фанатка поп-короля винит в этом Аллу Пугачеву.

Сафиева собирается судиться с Филиппом. Она подала иск в Пресненский суд города Москвы, чтобы взыскать с артиста 200 тысяч долларов на роды. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Меж тем, пользователи Сети отмечают, что женщина ведет себя очень странно, кто-то даже предположил, что она блаженная. "Да у нее шизофрения по ходу (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "После сильной бури , расстроились как бы в пространстве", "Валидол ей,пару таблеток", "Цвет настроения – "Тройня" ))))", "поехавшая видно же", – отмечали фанаты Филиппа Киркорова в Интернете.

Филипп Киркоров бредни Сафиевой пока не комментирует. Скорее всего, навязчивой фанаткой займутся адвокаты артиста.

