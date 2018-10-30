"Надоел со своими детьми!": Киркорову врезали за хвастовство

Дети Филиппа Киркорова – Алла-Виктория и Мартин – стали звездами показа в рамках Недели моды. Гордый отец продемонстрировал видео и фотографии с мероприятия, однако не все фанаты пришли в восторг.

"27 ОКТЯБРЯ В РАМКАХ "НЕДЕЛИ МОДЫ В МОСКВЕ" НА ПОДИУМЕ ГОСТИНОГО ДВОРА ПРОШЕЛ ПОКАЗ ДЕТСКОЙ ДИЗАЙНЕРСКОЙ ОДЕЖДЫ. ОТКРЫЛИ ПОКАЗ ЮНЫЕ МОДЕЛИ АЛЛА-ВИКТОРИЯ И МАРТИН КИРКОРОВЫ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – объявил Филипп Киркоров на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

По сюжету Алла-Виктория, прошествовавшая по подиуму, точь-в-точь как Золушка, потеряла туфельку, которую нашел Принц в исполнении ее брата Мартина. В показе принимали участие и другие дети, в том числе дочь певицы Жасмин Маргарита.

В комментариях к публикациям поклонники пришли в восторг от наследников поп-короля. Многие внимательные фанаты заключили, что Алла-Виктория выглядит старше ровесников, а Мартина назвали красавчиком и посулили ему судьбу разбивателя женских сердец.

Впрочем, нашлись и такие пользователи Сети, кто раскритиковал Филиппа Киркорова за хвастовство и посоветовал перестать "светить" детьми. "Опять киркоровские отпрыски(", "Филя со своими детьми как в каждой бочке затычка", "Затаскал по тусовкам. Не надоело?", "Дети должны дома сидеть, а не шляться где попало", "Надоел со своими детьми! Сколько можно??", "Показуха", "А почему интересно детей с какого-нибудь детского дома не пригласили в качестве моделей!!!???", "Для него это теперь смысл всей жизни! И это здорово! Дети – это все! Дочка очень похожа на папу)))) прелесть детки!", "А никто и не говорит, что не прелесть. Просто уже везде их пихает. Они сами не устали?" – высказались недовольные.