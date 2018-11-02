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"Выбираем": любвеобильная Бледанс показала коллекцию мужчин

Эвелина Бледанс. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
 Телеведущая Эвелина Бледанс задумалась о новом замужестве. Звезда выбирает себе жениха.  
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Эвелина опубликовала в своем Instagram коллекцию снимков, на каждом из которых она запечатлена в компании представительного мужчины. Звезда задалась вопросом, какой кавалер ей бы подошел.

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Эвелина Висвальдовна Бледанс

Эвелина Висвальдовна Бледанс актриса театра и кино, певица, телеведущая

"Какой тип мужчины мне больше подходит? 1. Интелектуал 2. Артист 3. Спортсмен 4. Чиновник. Листаем-выбираем", – с юмором обратилась Бледанс к фолловерам.

Некоторые пользователи Сети отметили, что раз уж Эвелина такая любвеобильная и не может выбрать сама, то пусть присмотрится к режиссеру Карену Шахназарову. Мэтр развелся в 2001 году и, вроде, холост.

"Стабильный и порядочный. А право выбора за Вами (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Чтобы быть с вами на одном уровне муж с деньгами", "Любой женщине подходит лишь один тип мужчины – Любимый!", "Типаж Карена Шахназарова!!!Вместе-хорошо смотритесь👍👍👍....Может,мне просто нравится Карен...)))Ну,и Вы Эвелина-просто оболденная!!!!", "Вам подойдет ВАШ мужчина. А Саша по ходу был не ваш, раз предал так", "а они все не женаты??????это кастинг??😂", "Самый крутой-Шахназаров! Обожаю его", – рассуждали фанаты.

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Публикация от Evelina Bledans (@bledans)

Напомним, что Эвелина недавно сделала экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) в присутствии съемочной группы телешоу "Андрей Малахов. Прямой эфир". Мужчину, которого она выбрала в качестве донора генетического материала, звезда не называет. На программе стало известно, что процедура прошла успешно. Поэтому, по идее, сейчас она должна находится в положении. Судя по всему, телеведущая решила выбрать папу будущему малышу.

Автор: Руслана Алексеева2 ноября 2018, 22:00
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Бледанс в нежном платье удивила молодостью и красотой

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