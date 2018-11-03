Пострадавшую на съемках шоу "Танцы" участницу гонят из проекта

Участница шоу "Танцы" на канале ТНТ Лера Юдина серьезно пострадала во время репетиции и будет вынуждена прекратить участие в проекте. Впрочем, гонят 17-летнюю девушку из Челябинска со сцены не жюри, а врачи и здравый смысл – перелом ребра со смещением просто не позволят ей выступать.

По результатам первых кастингов Лера Юдина стала одной из фавориток членов жюри. В частности, большие надежды на девушку возлагал Егор Дружинин. Однако теперь ни его планам, ни ее мечтам сбыться не суждено. По крайней мере – в пятом сезоне шоу.

Во время репетиции при подготовке к съемкам очередного выпуска "Танцев" Лера Юдина сломала себе ребро. Девушка призналась, что даже не поняла, в какой момент это произошло. По ее словам, она просто почувствовала резкую боль. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи внесли ясность – у танцовщицы трещина и смещение десятого ребра, передает портал Super.

На репетиции Лера Юдина тренировалась вместе с другим участником, Евгением Даниленко. Зрители и эксперты считают, что девушка могла получить травму во время поддержки.

Впрочем по всей видимости, для самой девушки знание того, как именно она заработала перелом, не столь важен. Гораздо важнее тот факт, что принять участие в следующих выпусках пятого сезона шоу "Танцы" она не сможет.

У поклонников Леры Юдиной, которые успели появиться после первых серий программы, есть надежда, что ей позволят прийти на программу в следующий сезон. Судя по всему, не станут возражать против этого и члены жюри, которые также успели по достоинству оценить танцевальные таланты 17-летней девушки.