Крида и Жукова застали в одной постели

Поклонники творчества Егора Крида и Сергея Жукова оказались сильно удивлены, когда поняли, что оба исполнителя выложили на своих страницах в Instagram снимки из одной и той же постели. Впрочем, самые догадливые смекнули, что это всего лишь одинаковые номера в одной и той же гостинице.

Одним из символов Объединенных Арабских Эмиратов, ставших визитной карточкой Дубая, является отель "Бурдж Аль Араб". По каким-то причинам он стал точкой притяжения сразу для нескольких российских звезд. А Сергей Жуков и Егор Крид так и вовсе выложили крайне похожие постельные фото.

Первым был участник лейбла BlackStar. Он поделился с подписчиками своей страницы в Instagram фотографией, сделанной с необычного ракурса. Дело в том, что над кроватью певца в номере отеля висит зеркало. На него Егор Крид и снял себя лежащего. В своем послании поклонникам он был немногословен и ограничился лишь смайликом: "😴". Комментаторы смогли оценить и самого певца, и обстановку вокруг него.

Эстафету подхватил лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков. "😴 Егор @egorkreed дружище, как же я тебя понимаю... #СноваЗасыпаюОдин", – заметил он и поделился снимком ровно с такого же ракурса. Поначалу пользователи Сети решили, что музыканты спят в одной кровати по очереди. Впрочем, куда более реалистичным выглядит объяснения. что обстановка в номерах отеля одинакова.

"Ах вы-ж звездные развратники... 😉😁 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "в одном номере спите что ли", "Это один и тот же номер", – удивлялись комментаторы.

Впрочем, большинство шутку оценили и предложили другим звездам российского шоу-бизнеса принять участие в этом своеобразном соревновании. Пользователи Сети заметили, что многие музыканты отправились в Дубаи в одно и то же время. Они предположили, что там они дают какой-то концерт. Видео на странице Сергея Жукова подтвердило их догадки.