Выдворенная из Первого канала Андреева покинула Россию

Екатерина Андреева, которая недавно вернулась в кресло ведущей программы "Время", снова пропала из эфира Первого канала. Телеведущую отправили в отпуск практически принудительно.



Дело в том, что год подходит к концу, а у Андреевой остались неотгулянные дни отпуска. "Я очень рада, что теперь каждый из нас должен отгуливать свой законный отпуск (указ такой подписан) и у меня как раз 12 дней от лета остались. И решили мы отправиться с мужем и друзьями в путешествие в Африку – полное неожиданных сюрпризов, встреч и адреналина..." – рассказала она.

Примечательно, что Андреева считает Африку особенным местом, где она проходит полную перезагрузку. Стоит отметить, что смена обстановки ей точно не помешает.

Ранее зрители программы "Время" Европейской части страны впервые за несколько недель увидели в эфире Екатерину Андрееву. Удивлению людей не было предела, поскольку писали, что теперь по будням она будет работать на Сибирь и Дальний Восток.

Ходили слухи, что Первый канал получает немало нареканий от зрителей, которым не нравится манера Андреевой и ее речевые ошибки. В итоге кресло в студии главной информационной программы страны занял непосредственный начальник Екатерины – Кирилл Клейменов. И рейтинги у передачи резко выросли.

