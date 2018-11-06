Расставшаяся с Соколовским Дакота развлекается с миллионером

Певица Рита Дакота отправилась на Бали, где записывает клип на новую музыкальную композицию. Еще артистка впервые сыграла в гольф, а компанию ей составил миллионер Александр Росляков.

После болезненного развода с Владом Соколовским Рита Дакота оправилась настолько, что нашла в себе силы и вдохновение для съемок клипа на новую песню. Подходящей локацией артистка посчитала остров Бали. Компанию Рите составили друзья.

Между съемками Дакота зря времени не теряла. Судя по ее Stories в Instagram, певица весело проводит время. В один из дней Рита отправилась поиграть в гольф – ее пригласил миллионер Александр Росляков. Он является владельцем крупнейшей компании по перевозке грузов. На протяжении нескольких лет Росляков с семьей живет на индонезийском острове, он дружен с многими представителями отечественного шоу-бизнеса.

На вопросы подписчиков о Рослякове Дакота ответила расплывчато, назвав его "чудесным другом, человичищем и душой". Александр получил известность, снявшись в телепроекте канала "Пятница" "Секретный миллионер". В рамках шоу Росляков помогал бедным людям. Все нюансы их жизни он прочувствовал на себе, когда переоделся в бомжа и поел с бездомными буквально из одного котла.

Росляков произвел приятное впечатление на зрителей. Переодетый миллионер, чтобы заработать, трудился на складе и в приюте для животных, присматривал за детьми. Александр, по мнению зрителей, с достоинством преодолел все испытания.

Напомним, что Рита Дакота и Влад Соколовский считались образцовой семьей. Артисты публиковали совместные фотографии и видео, много путешествовали и вели влог. Известие о разводе стало неожиданностью для всех. Красивая сказка закончилась после сообщения Дакоты об изменах Соколовского. Якобы его похождения прикрывали друзья и родственники.