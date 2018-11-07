"Просто удовольствие": Лолита о трех днях с Малаховым

Певица Лолита пригласила телеведущего Андрея Малахова в свой дом в болгарской деревне. Сейчас они работают над программой, посвященной жизни исполнительницы. В своем Instagram она опубликовала забавную видеозапись из этой поездки.

На следующей неделе Лолита отметит юбилей – 14 ноября певице исполнится 55 лет. В гости к ней в болгарскую деревню приехал Андрей Малахов, чтобы снять передачу об артистке. Лолита опубликовала ролик в Instagram, в котором показала своих животных.

Известный тележурналист рассказал подписчикам звезды о ее домашнем хозяйстве и маленьком производстве одежды. "Добрый день, дорогие друзья! Мы находимся в гостях у Лолиты. До этого она не рассказывала, но у нее есть свое стадо и свое маленькое производство красивых кашемировых свитеров, – сказал он. – Вы слышите эти звуки, друзья? Эти переливы колокольчиков? Эти мелодии вы скоро сможете услышать на концерте Лолиты в поле. Она поет для них".

Видео Лолита сопроводила коротким анонсом программы. "Андрей был у нас с Димой в гостях. Сняли юбилейную передачу. Просто удовольствие было три дня провести вместе с Боцманом и съемочной группой в нашем доме в обычной болгарской деревне... Увидите все, как есть. Быт представлен!" – написала она.