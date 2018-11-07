"Просто удовольствие": Лолита о трех днях с Малаховым
На следующей неделе Лолита отметит юбилей – 14 ноября певице исполнится 55 лет. В гости к ней в болгарскую деревню приехал Андрей Малахов, чтобы снять передачу об артистке. Лолита опубликовала ролик в Instagram, в котором показала своих животных.
Известный тележурналист рассказал подписчикам звезды о ее домашнем хозяйстве и маленьком производстве одежды. "Добрый день, дорогие друзья! Мы находимся в гостях у Лолиты. До этого она не рассказывала, но у нее есть свое стадо и свое маленькое производство красивых кашемировых свитеров, – сказал он. – Вы слышите эти звуки, друзья? Эти переливы колокольчиков? Эти мелодии вы скоро сможете услышать на концерте Лолиты в поле. Она поет для них".
Видео Лолита сопроводила коротким анонсом программы. "Андрей был у нас с Димой в гостях. Сняли юбилейную передачу. Просто удовольствие было три дня провести вместе с Боцманом и съемочной группой в нашем доме в обычной болгарской деревне... Увидите все, как есть. Быт представлен!" – написала она.
Ранее Андрей опубликовал ролик, в котором Лолита накинулась на него с кулаками. Журналист закрылся от нападавшей стулом. Звезда кричала, что это месть за футболистов Кокорина и Мамаева. Видео оказалось постановочным. Подписчики оценили чувство юмора Малахова и Милявской: "Ушатала", "Лолита, как всегда, без эпатажа не может", "Лолита – молодец!"
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