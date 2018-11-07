99,8%: Шокирующие данные нового ДНК-анализа детей Спартака Мишулина

История с признанием родства Тимура Еремеева с известным актером Спартаком Мишулиным приняла новый оборот. Результаты нового ДНК-теста стали сюрпризом для дочери артиста Карины.

Тимура возмутил способ, которым был получен материал для исследования. Оказывается, он был взят втайне от Еремеева – Карина отправила экспертам палочки для еды, которыми он пользовался в японском ресторане. Адвокат Тимура Виктория Крылова подтвердила, что предмет был взят незаконно, но никаких судов по этому поводу не будет.

Тем не менее, итоги экспертизы стали сюрпризом – приятным для Тимура и неожиданным для Карины. Конверт с результатами ДНК-теста был вскрыт в новом выпуске программы "Пусть говорят". Документ подписан профессором из США Джои Джонсоном. Еремеев отметил, что Карина любит заграничные экспертизы, и именно она выступила за такое исследование.

"Вероятность полуродства составляет 99, 8%. Вероятность того, что у Тимура и Карины общий родитель – 849 к 1", – сообщил ведущий программы Дмитрий Борисов. Виктор Иванов, ранее проводивший экспертизу, отметил, что итоги американского теста мало чем отличаются от предыдущих показателей. "Здесь те же два человека, но в обоих случаях мать с разных сторон. Но 849 к 1 – это значит, что у них один отец", – заявил судмедэксперт.

В недавнем интервью Карина Мишулина заявила, что все генетические исследования доказали тот факт, что Тимур Еремеев не является сыном Спартака Васильевича. Однако новый тест ее заявления опровергает. В то же время, Тимур неоднократно заявлял, что не претендует на наследство известного артиста. Еремеев даже готов подписать бумагу, что ему ничего не нужно от семьи Мишулиных. Тем не менее, судебный процесс между семьей Мишулиных и Тимуром Еремеевым пока не завершен, пишет StarHit.