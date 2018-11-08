Сергей Жуков назвал причину расставания

Сергей Жуков знает, о какой камень разбиваются лодки счастливых, казалось бы, браков. Лидер группы "Руки вверх!" пообещал провести мастер-класс для молодоженов.

Откровения Сергея Жукова появились на его страничке в Instagram. Артист вспомнил о семейных парах, которые были счастливы многие годы, а в итоге распались.

"Эх, друзья. Я не понаслышке знаю, как много пар, которым было суждено прожить вместе долгие годы, разбиваются о камень под названием "бытовуха", – подписал артист фотографию, на которой запечатлен с женой.

При этом у самого Сергея в семье все прекрасно. "Лично я счастлив в браке, да вы и сами можете понять это по нашим с @burdregina публикациям под хештегом #zhukovfamily", – написал певец.

Опытом создания счастливой семьи Жуков готов поделиться со всеми молодоженами. Сергей пригласил всех, кто заключил брак в 2018 году, на свой мастер-класс. Он обещает ответить на все вопросы и раскрыть секрет укрепления семейного очага.

Сергей Жуков и Регина Бурд – одна из самых гармоничных супружеских пар в отечественном шоу-бизнесе. Бывшая участница группы "ВИА Сливки" подарила популярному артисту дочь Нику и сыновей Энджела и Мирона. Как писали "Дни.ру", пара находит время не только для семьи, но и для работы – у Сергея и Регины несколько бизнес-проектов.

Регина поддерживала Сергея, когда у него начались серьезные проблемы со здоровьем. Исполнитель попал в больницу, перенес несколько операций, отменил все выступления. Позже Жуков рассказал, что за кулисами ударился о металлическую конструкцию – так образовалась грыжа, которая со временем разрослась. К врачам артист обратился поздно, поэтому потребовалось хирургическое вмешательство.