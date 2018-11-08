Ольга Серябкина срочно госпитализирована

Поклонники Ольги Серябкиной не на шутку переволновались. Певица попала в больницу – за сутки до сольного концерта.

О госпитализации сообщила сама Ольга. Артистка опубликовала в Instagram фотографию, на которой видна ее рука с катетерами от капельницы. "Внезапно за день до сольника", – подписала снимок Серябкина

Что именно стало причиной госпитализации, пока неизвестно. Подписчики не на шутку взволнованы, однако ответа на их вопросы о самочувствии певицы все нет. Тем не менее все желают артистке скорейшего выздоровления.

Состоится ли сольный концерт исполнительницы, также неясно. Месяц назад Серябкина объявила об уходе из группы Serebro, в которой выступала с 2006 года. Она пояснила, что продолжит сотрудничество с лейблом Максима Фадеева MALFA и будет заниматься сольным проектом Molly.

Ольга Серябкина уже не раз появлялась на публике в новом амплуа. Однако полноценного сольного концерта в этом образе еще не было. Первое шоу должно было состояться 9 ноября – но теперь и оно под вопросом.

Напомним, месяц назад Максим Фадеев опубликовал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографию, на которой запечатлен с Ольгой Серябкиной. Снимок сделан в черно-белом цвете, оба в кадре серьезные. "Ольга уходит из группы SEREBRO в 2019 году. Она остается дома, в MALFA, и все силы отдаст своей сольной карьере. В чем я полностью ее поддерживаю и даже хочу вас к этому призвать", – сообщил продюсер.

Максим заявил, что с уходом Ольги Серябкиной деятельность группы не остановится. Более того, у Фадеева на нее большие планы.

