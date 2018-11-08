Ты мне не сестра: осмелевший Еремеев грубо отшил Мишулину

Тимур Еремеев может открыто говорить о том, что его отец – Спартак Мишулин. Это подтверждено экспертизой ДНК. Но Карину Мишулину признавать сестрой он не желает – он от нее устал.

Испытания для Тимура затянулись на целый год: все это время шли суды и экспертизы. Теперь этот трудный период позади. И 34-летний актер хочет, чтобы Карина просто исчезла из его жизни.

"Карина, если ты не хочешь быть моей сестрой после всего этого, хорошо, ты мне не сестра. Договорились. Ты вправе считать так, как тебе угодно. Но! Я бы попросил тебя оставить меня в покое и, если это можно, навсегда исчезнуть из моей жизни. Я очень устал от этой истории и от присутствия Карины в ней", – заявил Еремеев в эфире программы "Пусть говорят".

Ранее в этой же передаче Тимур сообщил, что суд, наконец, подтвердил его родство с известным советским актером Спартаком Мишулиным. Несмотря на то, что правосудие оказалось на стороне Еремеева, его не слишком радует тот факт, что Карина все еще настроена к нему враждебно. А после обнародованных в передаче переговоров Мишулиной, в которых она рассуждала, как можно обмануть экспертизу, у актера окончательно пропало желание называть Карину своей сестрой.

Напомним, Тимур не раз говорил о том, что его мать долго общалась со Спартаком Мишулиным. Его слова подтверждали работники театра, которые видели женщину с прославленным актером. Однако Карина Мишулина обвиняет Еремеева во лжи, она заявляет, что его цель – очернить память ее отца.

В защиту Карины выступила телеведущая Алла Довлатова. Она считает Мишулину "чистейшим, достойнейшим и порядочным человеком". По мнению телеведущей, Тимуру следовало бы заявить о своем родстве со Спартаком Мишулиным при жизни актера – а сейчас не стоит "теребить его душу".